Joven de 19 años se suicida tras la deportación de su padre después de 20 años en EE. UU.

Eliel José, de 19 años, falleció tras dispararse tras la deportación de su padre a México, un proceso derivado de una infracción de tránsito. La familia denuncia la falta de señales de alerta y lanza una campaña para cubrir los gastos funerarios.

La familia de Eliel José sigue sumida en una profunda tristeza tras la muerte del joven de 19 años, cuyo suicidio se produjo apenas días después de que su padre fuera deportado a México tras más de dos décadas de residencia en Estados Unidos.

La deportación, que se originó por una infracción de tránsito en febrero -un faro defectuoso y la carencia de licencia de conducir- provocó una ruptura emocional en el hogar. María, madre de Eliel, explicó que la ausencia del padre provocó un vacío que el hijo intentó cubrir asumiendo mayores responsabilidades domésticas y laborales, sin que nadie percibiera señales claras de una posible crisis.

En sus propias palabras, el último día que compartió con su padre fue perfectamente normal: una visita a la tienda, una clase de natación para su hermano y la rutina de la cena sin indicios de lo que estaba por suceder. El viernes 4 de junio, después de cumplir con sus labores habituales -trabajaba tres veces por semana y mantenía sus actividades cotidianas- el joven se retiró a su habitación y, según el testimonio de su hermana mayor, disparó contra sí mismo.

La madre, que se encontraba dormida, despertó sobresaltada por los gritos de su hija, quien anunció el disparo y la presencia de sangre. Inmediatamente llamó a los servicios de emergencia y a la policía, pero las autoridades llegaron demasiado tarde para salvar al adolescente. La familia describe a Eliel como un joven tranquilo, aficionado a la música y muy cercano a su padre, lo que hace aún más incomprensible la tragedia que se desencadenó sin advertencias previas.

Ante la imposibilidad de costear los gastos funerarios, María decidió crear una campaña de recaudación de fondos para ofrecer a su hijo una sepultura digna. El velorio está programado para la mañana del sábado 13 de junio, y el entierro se realizará al mediodía del mismo día, mientras la casa permanece decorada con velas y flores blancas que simbolizan el luto.

La madre también enfrenta el dolor de tener que notificar al padre que permanece en México, quien aún no ha podido reunirse con la familia para acompañarlos en el duelo. La historia de Eliel pone de relieve la vulnerabilidad de los jóvenes que atraviesan procesos migratorios complejos y la necesidad de contar con redes de apoyo que puedan detectar señales de angustia antes de que se conviertan en tragedias irreparables





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