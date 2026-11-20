Salvador Hernández Téllez, de 26 años, viajó de Tlaxcala a Rusia buscando seguridad laboral. Finalmente, fue incorporado a las Fuerzas Armadas rusas. Su familia busca su retorno inmediato ante el riesgo de combate.

La familia de Salvador Hernández Téllez, un joven de 26 años originario de San Bartolomé Matlalohcan en el municipio de Tetla, Tlaxcala, atraviesa una profunda angustia. Mientras la comunidad se prepara para las festividades de Navidad, sus parientes ignoran su paradero exacto. Salvador partió de su localidad el 30 de octubre bajo la promesa de conseguir empleo, pero terminó integrado a las fuerzas militares rusas en medio de un conflicto bélico.

La trampa laboral que llevó a la guerra

Salvador Hernández Téllez decidió buscar oportunidades laborales fuera de México debido a la limitada economía agrícola de su región. En Tetla, donde predominan los cultivos de maíz, trigo y cebada, los ingresos son insuficientes para sostener a una familia numerosa. Él trabajaba en el campo y como albañil, actividades que no garantizaban el futuro económico que aspiraba para su hijo de cinco años.

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La oportunidad que captó su atención surgió a través de anuncios en redes sociales. La oferta prometía un puesto como guardia de seguridad en una fábrica rusa, con un salario atractivo y un seguro de vida por seis millones de pesos. Esta propuesta parecía la solución ideal para mejorar las condiciones de vida de su núcleo familiar, especialmente para quien es padre de un niño pequeño.

Intermediarios y el viaje hacia Rusia

El reclutamiento fue coordinado por intermediarios que contactaron al joven a través de una mujer con acento cubano. Estos agentes facilitaron los fondos necesarios para los trámites de viaje, cubriendo parte de los gastos de traslado. Salvador obtuvo su pasaporte, la visa correspondiente y los boletos de avión para iniciar su trayecto internacional.

La ruta emprendida por el tlaxcalteca lo llevó primero a la Ciudad de México, luego a Estambul en Turquía, y finalmente a Rusia. Durante este proceso, su familia en Tlaxcala permaneció al margen de los detalles operativos. Inicialmente, solo uno de sus familiares mantuvo comunicación directa con él, lo que generó una falsa sensación de seguridad mientras se acercaba a su destino final.

Incorporación forzosa al ejército ruso

Al llegar a Moscú, Salvador fue conducido a un lugar para firmar contratos que contenían cláusulas en idioma ruso, un idioma que él no comprendía. Lejos de trabajar como guardia civil, fue incorporado a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Su madre, Lilia Téllez, reporta que su hijo envió mensajes de WhatsApp expresando miedo y desconfianza ante la posibilidad de ser enviado al frente de combate.

Las comunicaciones revelan que fue trasladado a un cuartel militar en Vorónezh, en el sur de Rusia. Desde esta base, Salvador informó a sus familiares que se dirigía hacia Ucrania. Este desarrollo contradice completamente la naturaleza civil del empleo por el que viajó, situándolo en la línea de fuego del conflicto que se extiende desde hace más de cuatro años.

Llamado de atención y búsqueda de retorno

Lilia Téllez y otros familiares han intensificado sus esfuerzos por localizar a Salvador y exigir su regreso inmediato. La familia denuncia que el viaje fue una trampa organizada por redes de reclutamiento que ocultaron la realidad del conflicto bélico. La incertidumbre sobre su seguridad física sigue en aumento, mientras esperan noticias que confirmen su destino final.

El caso de Salvador Hernández Téllez ilustra los riesgos extremos que enfrentan los migrantes que buscan empleo en el extranjero a través de canales no oficiales. La promesa de trabajo seguro se transformó en una situación de vida o muerte, lejos de su hogar en Tlaxcala. La comunidad local y sus allegados continúan en vela, esperando que las negociaciones o intervenciones logren traerlo de vuelta antes de que sea demasiado tarde.