Joven gravemente herido en zona comercial de Celaya: desconocen la causa de la profunda lesión en la pierna

Un joven fue encontrado inconsciente con una grave herida en la pierna en la zona comercial de Celaya; paramédicos lo estabilizaron y lo trasladaron al hospital mientras las autoridades investigan posibles motivos, desde riña hasta intento de robo.

Un joven fue encontrado gravemente herido en la zona comercial de Celaya poco después del mediodía del miércoles, después de que la población alertara a los servicios de emergencias mediante el número 911.

Al llegar las unidades de rescate y los servicios médicos, los equipos de intervención hallaron al individuo tendido en el suelo con una profunda herida en la parte alta de la pierna, que había provocado una pérdida de sangre considerable. El joven estaba inconsciente, lo que imposibilitó que los agentes pudieran obtener información directa sobre el origen del incidente.

La escena mostraba un caos moderado: testigos que habían visto al hombre aproximarse caminando ya con la lesión, pero sin poder precisar la causa que la había originado. Algunos vecinos aseguraron que el joven parecía tambalearse antes de colapsar, aunque la ausencia de testigos presenciales de un ataque o de una pelea dificulta la reconstrucción de los hechos.

Los paramédicos, siguiendo los protocolos de trauma, procedieron a aplicar medidas de contención y control de hemorragias en el lugar, estabilizando al paciente antes de trasladarlo de urgencia al Hospital General de Celaya. El traslado se realizó bajo vigilancia constante, con personal especializado en cuidados críticos para evitar la progresión del shock hipovolémico.

En el centro médico, el joven fue recibido por un equipo multidisciplinario que incluyó cirujanos, anestesiólogos y especialistas en cuidados intensivos, quienes iniciaron una intervención quirúrgica para reparar la lesión en la pierna y detener la hemorragia. Según los primeros informes médicos, la condición del herido se encontraba estable pero sigue bajo observación estrecha, y se esperan resultados de pruebas complementarias para determinar la magnitud exacta del daño interno.

Las autoridades municipales y la Fiscalía del Estado han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean este hecho violento. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis: podría tratarse de una riña callejera, un ataque con arma blanca, un intento de robo que salió mal o incluso un accidente fortuito.

Se ha solicitado a la población que colabore con cualquier información adicional que pueda aportar a la investigación, a fin de identificar posibles testigos o cámaras de seguridad que hayan registrado el suceso. Mientras tanto, la comunidad de Celaya se muestra consternada y exige respuestas claras sobre la seguridad en la zona comercial, un área que suele ser frecuentada por residentes y visitantes.

Las autoridades han prometido reforzar la vigilancia y revisar los protocolos de respuesta ante emergencias para evitar tragedias similares en el futuro





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