Joven hallada muerta tras acudir a presunta oferta de trabajo falsa en la Ciudad de México

Familiares de Edith Guadalupe Valdes Zaldívar, de 21 años, exigen justicia tras el hallazgo de su cuerpo en un edificio capitalino. La joven había acudido al lugar para una supuesta oferta laboral, confirmada por cámaras del C5, lo que sugiere una trampa mortal.

La indignación y la angustia se apoderaron de los familiares de Edith Guadalupe Valdes Zaldívar este viernes por la mañana, cuando se congregaron en las afueras de un edificio de departamentos ubicado en el número 829 de la Avenida Revolución. Su exigencia era clara y desgarradora: la aparición con vida de la joven de 21 años, vista por última vez el pasado 15 de abril al cruzar el umbral de ese inmueble.

La manifestación se prolongó por más de cinco horas, un tiempo cargado de esperanza y temor, hasta que personal de la Fiscalía hizo su aparición. Su salida del edificio trajo consigo una noticia devastadora: solicitaron a los familiares que se trasladaran a la Fiscalía para identificar un cuerpo encontrado dentro de una bolsa de plástico.

Este trágico desenlace ha dado un giro inesperado y cruel a la desaparición de Edith.

Familiares de la joven hallada sin vida, incluyendo su madre y tía, revelaron a los medios de comunicación que Edith Guadalupe Valdes Zaldívar había acudido a ese lugar bajo la promesa de una oferta laboral. ‘Cuando nos dijeron que encontraron un cuerpo en una bolsa, que nos fuéramos a la Fiscalía para poder reconocer si es nuestra sobrina o es otra persona, ya que probablemente ya no había nada más que hacer’, declaró el tío de la joven hallada muerta, con la voz quebrada por el dolor.

Inicialmente, los seres queridos de Edith Guadalupe Valdes Zaldívar barajaron diversas hipótesis sobre su paradero, considerando incluso la posibilidad de que su ausencia estuviera ligada a relaciones personales, amistades o conflictos íntimos.

Sin embargo, con el transcurrir de las horas y la acumulación de testimonios, la perspectiva de los hechos ha mutado de manera drástica. Las declaraciones recientes de personas cercanas a la víctima y de residentes de la zona han abierto una nueva y aterradora línea de investigación, que apunta hacia una presunta oferta de trabajo simulada.

Una de las tías de Edith, visiblemente afectada, compartió la información que han recibido de vecinos del área. ‘Vecinos de aquí nos comentaron hace un momento que aquí había, hay una persona que hace como entrevistas de trabajo. Eso apenas nos lo acaban de comentar algunos vecinos que sí se han dado cuenta que varias personas han venido a preguntar por esa dichosa empresa que contrata personas. Y las cámaras del C5 no mienten’, afirmó con vehemencia.

La veracidad de esta información se ha visto fuertemente respaldada por los sistemas de videovigilancia del Gobierno de la Ciudad de México, que se han erigido como elementos cruciales para reconstruir las últimas horas de vida de la joven. Las cámaras del C5, consideradas un registro infalible, han confirmado el ingreso de Edith al lugar donde supuestamente se realizarían las entrevistas.

‘Las cámaras del C5 no mienten. Nosotras nos basamos en la del C5, que es la confiable, en donde ella aquí ingresó’, reafirmó la familiar, recalcando la importancia de estas grabaciones para la investigación.

Este suceso pone de manifiesto la vulnerabilidad ante promesas laborales engañosas y la necesidad urgente de esclarecer las circunstancias que rodearon la trágica muerte de Edith Guadalupe Valdes Zaldívar, así como de llevar ante la justicia a los responsables de este atroz crimen. La comunidad exige respuestas y justicia para Edith





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