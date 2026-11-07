Joven herido de bala en intento de asalto con moto en Celaya

Un joven resultó herido en una pierna tras un intento de robo con arma de fuego en Celaya, Guanajuato. El ataque ocurrió en la avenida Irrigación cerca de la UTEC.

Un joven de nacionalidad mexicana resultó lesionado de bala en una pierna durante un violento intento de asalto ocurrido en la avenida Irrigación, específicamente a la altura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (UTEC) en la ciudad de Celaya, estado de Guanajuato. El incidente tuvo lugar durante las horas de la noche del viernes, generando una alerta significativa en la zona urbana donde concurrieron múltiples elementos de seguridad para investigar los hechos delictivos.

Detalles del Incidente en Celaya

La víctima se encontraba transitando por la mencionada avenida cuando fue interceptada de manera súbita. Los agresores operaban sobre una motocicleta marca Bajaj Pulsar 250, de color negro, la cual utilizaron para acorralar al transeúnte. El objetivo principal de los delincuentes era despojar al joven de su propio vehículo de transporte, pero la situación escaló rápidamente debido a la reacción de la víctima frente a la amenaza inminente.

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A pesar de que los sujetos intentaron tomar el transporte de la persona, esta ofreció resistencia activa a los asaltantes. Al percibir la negativa y la oposición, los agresores dispararon al joven a quemarropa, provocando una herida de bala en una de sus extremidades inferiores. El impacto físico y el sustanto inmediato dejaron al joven tendido sobre la cinta asfáltica, generando pánico entre los testigos presenciales que se encontraban cerca del lugar del tiroteo en la zona de Celaya.

Reacción de las Autoridades Locales

Inmediatamente después de cometer el hecho, los delincuentes huyeron a toda velocidad del lugar del crimen con un rumbo desconocido, intentando evadir cualquier tipo de seguimiento por parte de las fuerzas del orden público. La rapidez con la que se desplazaron complicó las tareas iniciales de persecución, aunque los elementos de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda exhaustivo en las inmediaciones del parqueo y vía pública para dar con los responsables del ataque.

La intervención de las autoridades fue crucial para la estabilización del afectado. Los primeros elementos en arribar al sitio brindaron los primeros auxilios necesarios para controlar la hemorragia y calmar el estado de shock del joven. Una vez que se logró estabilizar su condición física crítica, el personal de emergencia procedió a trasladarlo con urgencia a un nosocomio de la ciudad de Celaya para que recibiera atención médica especializada y se aplicaran los tratamientos quirúrgicos o médicos pertinentes para la herida de bala.

Situación Actual y Búsqueda de Imputados

Hasta el momento de la redacción de este reporte, no se han reportado personas detenidas ni identidades confirmadas de los sujetos que huyeron en la motocicleta Bajaj Pulsar 250. Las autoridades continuán con las investigaciones preliminares para rastrear los movimientos de la motocicleta y recuperar la evidencia física dejada en la escena. La falta de detenidos refleja la necesidad de recabar más datos que permitan vincular a los sospechosos con el arma del delito.

La comunidad en Celaya permanece en estado de alerta tras este incidente violento. Las autoridades instan a la ciudadanía a mantener la prudencia y a reportar cualquier vehículo sospechoso, especialmente motocicletas que presenten características similares a la utilizada en el ataque. Se busca normalizar la seguridad en las vías principales y garantizar que el joven lesionado pueda recuperar su salud sin que los culpables sigan impunes.