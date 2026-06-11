Joven mexicana será la encargada del tradicional lanzamiento de moneda en la Copa Mundial de Fútbol 2026

La coordinadora de los trabajos federales para la organización del torneo, Gabriela Cuevas Barrón, anunció que Estrella, alumna del CETis 71 de Tamaulipas, será la encargada de realizar el tradicional lanzamiento de moneda previo al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Como parte de las actividades que buscan destacar el impacto social de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en México, el Gobierno federal anunció que una joven mexicana será la encargada de realizar el tradicional lanzamiento de moneda previo al partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para este jueves en el Estadio Ciudad de México.

La coordinadora de los trabajos federales para la organización del torneo, Gabriela Cuevas Barrón, informó que la seleccionada es Estrella, alumna del CETis 71 de Tamaulipas, quien obtuvo reconocimiento internacional tras ganar el Mundial de Ciencias y Tecnología Escolar celebrado en Chile en 2025 gracias a “Braille Care”, un proyecto enfocado en fortalecer la inclusión mediante la integración del sistema Braille con herramientas digitales. Cuevas destacó que la joven simboliza el esfuerzo, la creatividad y la capacidad de superación de la juventud mexicana.

Asimismo, señaló que su participación forma parte de las acciones encaminadas a dejar un legado social duradero más allá de la competencia deportiva. La funcionaria también explicó que, a través de concursos, torneos y diversas dinámicas impulsadas por dependencias federales, se entregaron boletos para encuentros mundialistas a estudiantes, atletas, artesanos y beneficiarios de programas sociales. De igual forma, cuatro menores de edad fueron elegidos para desempeñarse como abanderados en distintos partidos del torneo.

Impulsan inclusión y participación juvenil Durante la misma presentación, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, resaltó la respuesta obtenida en las actividades del llamado “Mundial Social”, iniciativa que promovió la práctica deportiva y la inclusión entre diversos sectores de la población. Detalló que los equipos campeones de competencias de fótbol femenil Sub-21, fótbol adaptado para personas con síndrome de Down y la modalidad de “fótbol sin correr” fueron premiados con entradas para asistir a partidos de la Copa del Mundo.

Robledo sublié que estos torneos buscan fortalecer la convivencia, incentivar hábitos saludables y abrir espacios de participación para todos los grupos sociales. Por su parte, el titular del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Abraham Carro, informó que ms de 1.3 millones de jóvenes participaron en jornadas comunitarias para rehabilitar espacios deportivos en todo el país.

Como resultado, se realizaron miles de acciones de recuperación de canchas y se intervinieron ms de cuatro mil muros con expresiones artísticas que reflejan identidad, cultura y orgullo comunitario. De esta mobilización nacional fueron seleccionados 200 jóvenes creadores de murales, quienes recibirán boletos para presenciar encuentros mundialistas como reconocimiento a su trabajo. Carro destacó que estos participantes representan el compromiso de las nuevas generaciones con el deporte, el arte y la transformación de sus comunidades





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