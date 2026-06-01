Joven muere atropellada por grúa tras accidente de moto en Santa Catarina

Una mujer falleció después de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante sufriera una caída provocada por otro vehículo y fuera atropellada por una grúa en Santa Catarina. El conductor resultó herido y las autoridades investigan las causas del percance.

Una joven perdió la vida la tarde de este lunes 1 de junio en Santa Catarina tras verse involucrada en un accidente vial cuando viajaba como acompañante en una motocicleta sobre la avenida.

Los hechos se registraron minutos antes de la una de la tarde, cuando la motocicleta en la que se desplazaba junto a otro joven circulaba por dicha arteria. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad después de que otro vehículo le cerrara el paso, provocando que derrapara y ambos ocupantes cayeran al pavimento.

Tras la caída, una grúa que transitaba por el lugar no logró evitar el impacto y atropelló a la joven, quien falleció a causa de las graves lesiones sufridas. La víctima fue identificada como una mujer de aproximadamente 25 años, mientras que el conductor de la moto resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Agentes investigadores acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el percance.

Las autoridades informaron que tanto el operador de la grúa como el conductor del otro vehículo que presuntamente participó de manera indirecta en el accidente quedaron a disposición del ministerio público para determinar su responsabilidad. El accidente provocó importantes afectaciones a la circulación vehicular sobre la avenida principal de la colonia, generando congestionamientos considerables durante varias horas mientras peritos realizaban el peritaje y levantamiento del cuerpo.

La fiscalía estatal ha abierto una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y conocer las causas exactas del trágico suceso. Este incidente resalta la importancia de extremar precauciones al conducir, especialmente en zonas urbanas con alta densidad vehicular, y de respetar los carriles y espacios compartidos por motociclistas y otros automóviles.

Asimismo, pone sobre la mesa la necesidad de revisar los protocolos de seguridad para vehículos de transporte pesado y grúas en vías públicas, pues su involvement en accidentes suele tener consecuencias fatales. La comunidad ha expresado su consternación por este hecho y clama por justicia, exigiendo que las autoridades actúen con celeridad para evitar que se repitan tragedias similares.

Las investigaciones continúan en curso y se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el paradero de los involucrados y el estado de salud del conductor lesionado. Mientras tanto, la zona del accidente permanece bajo vigilancia policial para preservar evidencias y garantizar la transparencia en el proceso legal que se avecina





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