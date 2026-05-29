Joven originaria de Veracruz será asistente al partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026

Una joven originaria de Veracruz será una de las asistentes al partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026. Yolette Cervantes Cuaquehua, de 21 años y originaria de la comunidad de El Carril, municipio de Tlaquilpa, fue anunciada como la ganadora del boleto que la presidenta Claudia Sheinbaum otorgó para representar al país en la ceremonia de apertura del torneo.
Fue anunciada este viernes por la árbitra Katia García en la 'mañanera del pueblo'Una joven originaria de Veracruz será una de las asistentes al partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026.
Yolette Cervantes Cuaquehua, de 21 años y originaria de la comunidad de El Carril, municipio de Tlaquilpa, fue anunciada como la ganadora del boleto que la presidenta Claudia Sheinbaum otorgó para representar al país en la ceremonia de apertura del torneo. El anuncio fue realizado por la árbitra mexicana Katia Itzel García durante la conferencia matutina de la Presidencia de la República, donde se dieron a conocer los resultados del concurso nacional 'Representa a México en la Inauguración del Mundial'.
La joven veracruzana obtuvo el premio principal de la convocatoria, que consistió en un boleto para asistir al encuentro inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, programado para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Al presentar a la ganadora, Katia Itzel García destacó la participación de Yolette Cervantes y señaló que su historia refleja la diversidad cultural y el talento existente en distintas regiones del país.
'Es sin duda una muestra clara de que México tiene talento en cada rincón del país y una diversidad cultural que nos hace sentirnos orgullosas y orgullosos de ser mexicanos', expresó. La árbitra agregó que la joven destacó por sus habilidades con el balón y por la historia que compartió durante el certamen.
'Su técnica con el balón y habilidad para dominarlo, su historia de vida y la pasión que nos transmite al verla nos muestra que nuestro México es grande, valiente y talentoso', afirmó. La entrega de los boletos se realizó este viernes 29 de mayo durante la Mañanera del Pueblo. La dinámica fue lanzada meses atrás y consistió en que jóvenes de distintas entidades enviaran videos realizando dominadas con un balón para competir por entradas a encuentros del Mundial 2026.
Además de la representante de Veracruz, también fueron reconocidas otras participantes de distintas regiones del país. Brianna Ameli Medina Cortés, de 18 años y originaria de Iztapalapa, Ciudad de México, recibió el boleto correspondiente a la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, para asistir a un encuentro en la Ciudad de México.
Por otra parte, Daira Yaretzi Díaz García, de 16 años y originaria de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, obtuvo una entrada para un partido que se disputará en Monterrey, mientras que Karla Itzel Peña Vilchis, de 22 años y residente de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, fue acreedora a boletos para encuentros programados en Guadalajara. Piden intervención estatal por presunta vulneración de derechos de menor en proceso familiar en Córdob
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