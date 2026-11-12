Juárez enfrenta 50 mil vehículos irregulares pese a regularización fallida

Gobierno de Chihuahua revela que 50 mil autos circulan sin placas en Juárez. Fallos en el decreto de 2022 y documentos falsos complican la situación.

La ciudad de Ciudad Juárez enfrenta una crisis vehicular sin precedentes, con al menos 50 mil automóviles circulando diariamente sin placas o introducidos ilegalmente en México. Esta cifra, revelada por informes del gobierno del estado de Chihuahua, indica que los intentos anteriores por regularizar esta flota han tenido resultados mixtos y han dejado una brecha significativa en la seguridad vial de la frontera norte.

El fracaso de la regularización vehicular

El problema central radica en las fallas estructurales del decreto presidencial emitido en 2022, una medida diseñada para legalizar la circulación de unidades importadas clandestinamente. Aunque la administración logró poner en regla casi 200 mil unidades en los últimos cuatro años, el mecanismo presentó vulnerabilidades críticas que permitieron la entrada de miles de vehículos después de la fecha límite establecida, generando una masa de vehículos sin identificación oficial.

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Documentación falsa y inconsistencias detectadas

Una investigación detallada ha expuesto que muchas de las solicitudes canceladas fueron resultado de la presentación de documentos con información falsa. Los propietarios ingresaron los autos al país después de 2022, violando la condición fundamental del decreto que solo permitía la regularización de vehículos ya presentes en territorio mexicano antes de ese año. Esta maniobra fraudulenta fue detectada por una auditoría interna que encontró inconsistencias en cientos de casos, deslegitimando las pretensiones de legalidad de los solicitantes.

Cifras y responsabilidades gubernamentales

Maria Antonieta Mendoza, directora de Atencion Ciudadana, detalló que de los 59 mil vehículos que iniciaron su proceso entre 2022 y 2025, 56 mil 400 finalizaron oportunamente. Sin embargo, alrededor de mil 800 no concluyeron el trámite, quedando en un limbo legal. Juan Carlos Ruiz, uno de los beneficiarios legales, logró renovar sus placas sin problemas,contrastando con la situación de miles que intentaron burlar el sistema mediante la falsedad documental.

Consecuencias para la seguridad vial en Chihuahua

La persistencia de estos vehículos irregulares tiene implicaciones directas en la seguridad pública y el orden urbano. Los vehículos que no terminaron su trámite, estimados en 15 mil unidades pendientes, siguen circulando sin poderse plaquear correctamente. La direccion de seguridad vial ha intensificado sus operativos para detectar y enviar estos vehículos a los depósitos oficiales, aplicando multas y sanciones a quienes transgredan las leyes de tránsito vigentes en la región.

Desafíos futuros para el gobierno de Chihuahua

El estado de Chihuahua se enfrenta al delicado equilibrio de mantener el orden sin penalizar desproporcionadamente a ciudadanos que intentaron acogerse a beneficios federales. La administración local debe ahora diseñar estrategias más robustas para prevenir el fraude documental y asegurar que solo los vehículos legítimos circulen en las calles de Ciudad Juárez, donde la densidad vehicular y los riesgos de seguridad son preocupaciones constantes para la población.