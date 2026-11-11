Juárez y Chivas empatan 0-0 y suben al duelo de vuelta en la Liga Femenil BBVA

El enfrentamiento de ida entre los equipos de Juárez y Chivas terminó sin goles, dejando el resultado al azar; el partido de vuelta se jugará el 14 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El primer encuentro de cuartos de final entre Juárez y Chivas en la Liga Femenil BBVA concluyó en 0-0, dejando la situación al azar. Ambas plantillas mostraron resoluciones, pero el equipo de la frontera no logró decidirse. El duelo de vuelta se celebrará el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Estadio Olímpico Benito Juárez, a las 21:00 hora del centro de México.

El partido de ida y su decisiva nulidad

Durante las primeras sesiones, la defensa de Juárez mantuvo la presión, pero los creativos de Chivas no hallaron la combinación de tiro que convertiera el combate en goles. Ambos equipos colaboraron pero sin concretar, resultando en un partido reñido y sin anotación.

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Clasificaciones y desempeño previo

Juárez, bajo la batuta del técnico de la temporada, consiguió el tercer lugar del Grupo A con 30 puntos. Con 10 victorias y 4 derrotas, marcó 21 goles y recibió 12. Saltó al cuadro final tras perder 1-2 frente a Rayadas en la fase regular. Chivas, por otra parte, ocupó la segunda posición del Grupo B, también con 30 puntos, fruto de 10 triunfos y 4 pérdidas, con 33 goles a favor y 16 en contra.

Resumen de partidos recientes

El desempeño de Juárez se vio traspasado por una derrota inesperada ante Rayadas, casi un gol menos de diferencia. Chivas, sin embargo, sufrió una caída 1-3 ante América en el Clásico Nacional, lo que generó un impulso de revancha y la necesidad de recuperar la tendencia ganadora que había marcado la temporada.

Próximo paso y expectativas de los aficionados

El partido de ida dejó las puertas abiertas para ambos equipos, de modo que el 14 de noviembre, la tensión se intensifica. Los seguidores de Juárez esperan que el murmullo de la zona norte deje de ser apenas espectativo y que se rompa una barrera de 0-0. Mientras tanto, el sector de Chivas busca consolidar una revancha que les permita mantenerse río de la instancia de finales, con la promesa de un esfuerzo de carrera reñida en la segunda fase. La decisión quedará en las tándas de la integración, el juego de resistencia y la clave de la superación de retos al llegar a la fase decisiva de la Liga Femenil BBVA.