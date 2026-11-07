Juan Bueno Torio advierte sobre el bajo crecimiento económico de México y el recorte de tasas

Juan Bueno Torio alerta que la economía mexicana apenas crece y que el 56 por ciento de los trabajadores carece de seguridad social.

El empresario Juan Bueno Torio afirmó que la economía mexicana atraviesa una situación complicada, en la que numerosas empresas medianas y pequeñas resienten la falta de mercado y de ingresos. Sus declaraciones abordan el panorama económico del país y el impacto que el desempleo tiene en los hogares.

Según explicó Juan Bueno Torio, cuando un integrante de una familia pierde su empleo, la situación económica del hogar no vuelve a ser igual. El empresario vinculó esa realidad con un entorno en el que la economía ha avanzado muy poco en los últimos años.

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Crecimiento económico casi nulo y señales de recuperación

Juan Bueno Torio sostuvo que la economía de México prácticamente no creció en los últimos años, quedando muy cerca de cero. Sin embargo, indicó que en los últimos meses se observa un pequeño crecimiento que impulsa el producto interno bruto.

De acuerdo con el empresario, ese avance permitiría mejorar las condiciones de empleo en el país. No obstante, reconoció que las cosas no están fáciles para las familias que buscan estabilidad laboral.

El empresario también subrayó que la economía informal ha crecido considerablemente en el país. Esa tendencia refleja las dificultades que enfrentan muchas personas para acceder a un trabajo formal con prestaciones.

Informalidad laboral y el peso de las exportaciones

Bueno Torio señaló que el 56 por ciento de las personas que laboran carece de seguridad social, porque se desempeña de forma independiente en el sector informal. Por esa razón, dijo, esas personas no aportan impuestos ni gozan de dicha prestación.

El empresario calificó esta situación como algo que no está bien. Asimismo, atribuyó buena parte del crecimiento reciente a las exportaciones, que se han incrementado en este año y que considera el motor principal de la expansión económica.

La postura de Juan Bueno Torio pone de relieve una contradicción: el crecimiento impulsado por las exportaciones no siempre se traduce en empleo formal. Gran parte de la informalidad permanece fuera del sistema de seguridad social y de la recaudación de impuestos.

Recorte de tasa del Banco de México y riesgo inflacionario

Juan Bueno Torio consideró que el recorte a la tasa de interés realizado por el Banco de México alentará el crecimiento de la inflación. Advirtió que el país podría salirse del parámetro que la propia institución fijó, de no más del 4 por ciento.

El empresario expresó el deseo de que se cumplan estas previsiones sin que el banco central tenga que realizar nuevos movimientos en la tasa de interés. Con ello, dijo, buscaría una mayor estabilidad en la economía mexicana.