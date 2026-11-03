Juan Carlos Leaño, nuevo rector de la UAG tras retiro del fútbol

Juan Carlos Leaño asume la rectoría de la UAG con mandato vitalicio como consejero. El exdefensa del América y Tecos impulsa la excelencia académica y la innovación.

El exjugador de fútbol Juan Carlos Leaño ha comenzado una nueva etapa como rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara ( UAG). Este nombramiento marca un cambio significativo en su trayectoria, pasando de las canchas a la administración académica tras su retiro profesional.

Leaño fue un pilar fundamental en la defensa del Club América durante la década de los noventa y principios de los dos mil. Jugó bajo la dirección técnica de entrenadores destacados como Claudio López y Mario Carrillo, formando parte de plantillas que incluían figuras como Cuauhtémoc Blanco y Memo Ochoa. Su presencia en el campo se caracterizaba por su garra y liderazgo, qualities que compensaban otras carencias técnicas.

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Trayectoria Deportiva y Retiro del Fútbol

La carrera profesional de Leaño se extendió durante 14 años, consolidándose como un defensa central de absoluta confianza en cada alineación. Aunque su equipo enfrentó momentos difíciles, incluyendo el descenso de los Tecos en el 2012, él siempre mantuvo su lugar en el once titular. Tras consumar ese descenso, decidió colgar los botines para dedicarse a negocios familiares, alejándose definitivamente del deporte profesional.

Nuevo Liderazgo en la Universidad Autónoma de Guadalajara

El Mtro. Juan Carlos Leaño asume el cargo de Rector para encabezar el camino de la institución hacia su centenario. Su gestión estará enfocada en la excelencia académica, la innovación y la formación integral de los estudiantes. Se espera que guíe ejes centrales como elevar la calidad académica, impulsar la innovación, ampliar la vinculación internacional y nacional, y consolidar la experiencia universitaria.

Currículum Académico y Visión Institucional

A pesar de su fama en el fútbol, Leaño cuenta con un destacado currículum académico. Posee una licenciatura en administración de empresas por la UAG, un Global Executive MBA por el IE Business School de Madrid, y programas de aprendizaje en IPADE, MIT Sloan, UCLA Anderson y Singapore Management University. Esta preparación respalda su nuevo rol en la academia.

Además de su título de Rector, Leaño permanecerá ligado a la institución educativa como consejero de rectoría de forma vitalicia. Su experiencia empresarial y académica se combina ahora con la disciplina deportiva adquirida en la liga mexicana, buscando llevar a la UAG a nuevos estándares de calidad y reconocimiento institucional.