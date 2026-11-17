El técnico uruguayo Juan Carlos Siboldi critica la gestión del club y asegura que su regreso solo ocurrirá si salen los directivos que lo traicionaron durante su paso por el equipo.

Juan Carlos Siboldi, entrenador uruguayo con una trayectoria histórica en el Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), ha intensificado su crítica hacia la actual crisis institucional del equipo. En una reciente entrevista, el estratega señaló que la falta de planificación en el recambio generacional y la ambigüedad en la cadena de mando han sido determinantes para el declive reciente del club. Siboldi, quien fue futbolista y director técnico del conjunto tigresa, asegura que la gerencia no supo gestionar la transición de una generación campeona.

Crítica a la gestión de la directiva tigresa

El ex técnico de Tigres identificó una incapacidad estructural en la toma de decisiones de los directivos actuales. Siboldi afirmó que faltó capacidad para planificar, estructurar el equipo y manejar el recambio justo, independientemente de la situación económica. Aunque reconoció que ingresa dinero al club, señaló que no se está invirtiendo lo que se estaba acostumbrado a invertir en la llegada de nuevas figuras. Para el estratega, esto demuestra una falta de conocimiento sobre cómo se planea y arma un plantel competitivo.

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Cuestionamiento al modelo de poder en el club

Una de las revelaciones más contundentes de Siboldi fue su cuestionamiento sobre quién toma realmente las decisiones en la institución. El uruguayo señaló que no existe claridad sobre la autoridad final, ya que el enlace, identificado como Cristian Zepeda, parece ser el único referente. Siboldi preguntó retóricamente si no hay nadie más arriba que tome decisiones, destacando que Zepeda solo era un enlace y no debería tener la potestad absoluta. Esta falta de jerarquía definida se presenta como una falla crítica en la gobernanza del club.

Recuerda su polémica salida y condiciones de retorno

Siboldi también revivió su controvertida salida del equipo en 2024, donde afirmó que le inventaron una historia falsa para hacerlo quedar mal ante la afición. Considera que este modus operandi se ha vuelto la norma en la institución y que personas específicas lo dañaron a él, a su cuerpo técnico y a su familia. Aunque dejó en claro que le encantaría regresar, estableció una condición inquebrantable: tendrían que salir varias personas que lo traicionaron para que su retorno fuera posible.

Legado de campeón y futuro incierto en la Liga MX

A pesar de sus críticas, Juan Carlos Siboldi sigue siendo una figura clave al haber sido el último entrenador en llevar a Tigres al título de la Liga MX durante el Clausura 2023. Esta trayectoria lo convierte en un candidato natural para el puesto, aunque él mismo reconoce que el momento es difícil debido a la presencia de personajes que considera enemigos dentro de la organización. Siboldi concluyó que, si el club le requiere, no tiene problema en regresar, pero cree que no son los momentos adecuados mientras persistan las dinámicas tóxicas actuales en el club.