Juan Mayorga estrena El Gordo y el Flaco en el Teatro UNAM

La obra de Juan Mayorga, dirigida por Andrómeda Mejía, explora el desmoronamiento de la pareja cómica Laurel y Hardy con profundidad dramática en el Centro Cultural Universitario.

La obra de teatro El Gordo y el Flaco, basada en la legendaria dupla cómica Laurel y Hardy, se presenta actualmente en México bajo la dirección de Andrómeda Mejía y la producción del Teatro UNAM. Este montaje constituye el primer despliegue escénico de esta pieza en territorio mexicano y cuenta con la autoría del dramaturgo español Juan Mayorga, reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022.

El duelo como eje central de la narrativa

Andrómeda Mejía señala que la referencia a la histórica pareja de comediantes funciona únicamente como un pretexto para abordar una historia distinta y más profunda. La autora Juan Mayorga retoma a estos personajes no para conectar emocionalmente con su legado cómico, sino para plantear una reflexión sobre el amor, la separación y la decadencia humana. La dirección interpreta este texto como una obra permeada por una fuerte desolación que recuerda al teatro de Samuel Beckett.

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La estructura rota detrás de la apariencia feliz

Debajo de las rutinas cómicas, los chistes y las secuencias humorísticas que aparentemente hacen pasar el rato al público, la obra revela una estructura rota y endeble. En esta dinámica, un personaje intenta marcharse mientras el otro se aferra a la sombra de su época dorada. La directora destaca la presencia de un teléfono sin cable del que inventan llamadas, elementos que reflejan una monotonía severa y juegos inconexos que exponen desolaciones profundas.

Roles artísticos y elenco principal

La interpretación escénica corre a cargo de Arturo Reyes y Víctor Huggo Martin, quienes encarnan a los protagonistas de esta historia sobre la fractura de una relación. La experiencia artística se complementa con música en vivo interpretada por Saúl Ojeda en el violonchelo y Elías Pérez Carranza en la trompeta. Estos artistas acompañan las escenas para subrayar la crudeza y el desaliento de los personajes.

Reflexiones sobre la separación y la lealtad

La narrativa plantea preguntas esenciales sobre la duda y la decisión de dejar de caminar en conjunto dentro de una pareja considerada de gran relevancia en el siglo XX. La obra indaga en cómo se fractura la unión y por qué deja de funcionar el vínculo establecido. Andrómeda Mejía explica que esto implica salir de espacios donde ya no se siente bien y apostar por uno mismo, a pesar de las lealtades y acuerdos que dañan a una de las partes y desgastan a ambas.

Cronograma de funciones en el Centro Cultural Universitario

El Gordo y el Flaco está programado para su presentación hasta el 29 de noviembre en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. Las funciones se distribuyen los jueves y viernes a las 20:00 horas, los sábados a las 19:00 horas y los domingos a las 18:00 horas. Esta agenda permite a la audiencia conocer la adaptación mexicana de una pieza que aborda la urgencia de hablar de situaciones críticas desde una perspectiva artística.