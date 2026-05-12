Juan Miguel Ramírez Sánchez, Alcalde de Celaya, Aborda el Riego Sanitario Tinajitas y sus Riscos

El alcalde, Juan Miguel Ramírez, respondió a las peligrosidades reportadas en el relleno sanitario Tinajitas y la falta de un plan de control de impacto ambiental en Celaya, Guanajuato. Aseguró que la problemática se debe solucionar y ofreció varias alternativas.

Durante mi estancia en Celaya , Guanajuato, me dio la oportunidad de entrevistar con el alcalde, Juan Miguel Ramírez, sobre el relleno sanitario Tinajitas y el descontento que ha causado en la comunidad.

A pesar de que la ProAmaToT informaba de los riesgos del mal manejo de residuos y la falta de un plan de control de impacto ambiental, Ramírez aseguró que el basurero no representa un riesgo. Intentó minimizar los problemas y ofrecer posibles soluciones alternativas para erradicar la problemática





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