Jubilados de CFE Bloquean Calle en Xalapa por Recortes de Pensiones

Pensionados de la Comisión Federal de Electricidad protestaron en Xalapa, Veracruz, por recortes de hasta el 50% en sus pensiones, denunciando una violación a sus derechos adquiridos y exigiendo una solución a la problemática.

Jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) protagonizaron una intensa jornada de protesta este jueves en Xalapa , Veracruz, bloqueando la céntrica calle Allende frente a las oficinas corporativas de la empresa.

La movilización fue una respuesta directa a los significativos recortes aplicados a sus pensiones, los cuales, según denunciaron los manifestantes, en algunos casos superan el 50 por ciento de sus ingresos previos. La situación ha generado una profunda indignación y preocupación entre los jubilados, quienes se sienten vulnerados en sus derechos y enfrentan serias dificultades económicas.

Los inconformes relataron que acudieron a las instalaciones de la CFE con el objetivo de recibir sus pagos habituales, pero se les negó el acceso y no recibieron atención alguna por parte de los directivos de la empresa. Ante esta falta de respuesta y la negativa a dialogar, decidieron tomar las calles de manera pacífica como una forma de visibilizar su problemática y exigir una solución inmediata.

La protesta se caracterizó por la presencia de numerosos jubilados, muchos de ellos de avanzada edad y con problemas de salud, quienes expresaron su angustia ante la incertidumbre generada por la reducción de sus ingresos. La principal queja de los jubilados radica en la aplicación retroactiva de una reforma que, según ellos, viola los derechos adquiridos.

Argumentan que las pensiones que recibían estaban basadas en un tabulador oficial y eran el resultado de años de servicio dedicado a la CFE en diversas áreas, incluyendo generación, transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica. El ingeniero Víctor Hugo Montalvo Hernández, uno de los líderes de la protesta, enfatizó que la medida transgrede el artículo 14 constitucional, el cual garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe la aplicación retroactiva de leyes perjudiciales.

Los manifestantes rechazaron rotundamente la caracterización de sus pensiones como “pensiones doradas”, insistiendo en que se trata de ingresos legítimos obtenidos a través de su trabajo y contribuciones a la empresa. La reducción de sus pensiones, señalan, impacta directamente en su capacidad para cubrir gastos esenciales como medicamentos, tratamientos médicos y compromisos financieros, como créditos hipotecarios que adquirieron basándose en sus ingresos anteriores.

La situación se agrava aún más para aquellos jubilados que padecen enfermedades crónicas y dependen de un ingreso estable para mantener su calidad de vida. Además, denunciaron discrepancias entre los montos que están recibiendo y lo establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y el presupuesto autorizado, lo que sugiere posibles irregularidades en la aplicación del ajuste.

Ante la falta de una respuesta satisfactoria por parte de la CFE, los jubilados anunciaron que recurrirán a la vía legal, interponiendo amparos para impugnar la reducción de sus pensiones y exigir el respeto a sus derechos laborales y humanos. Informaron que movilizaciones similares se han llevado a cabo en otras regiones del país y que una delegación de jubilados ya fue recibida por autoridades del sector en la Ciudad de México, aunque hasta el momento no se ha llegado a una solución definitiva.

La protesta en Xalapa contó con la participación de extrabajadores de diversas áreas de la CFE, incluyendo personal de la planta nuclear de Laguna Verde, centrales hidroeléctricas, así como jubilados de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que acudieron en solidaridad. Los manifestantes reiteraron su disposición al diálogo y su deseo de ser escuchados por la empresa, lamentando que esta sea la tercera ocasión en que acuden a las oficinas sin obtener una respuesta formal a sus planteamientos.

La situación pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas de pensiones de la CFE y de un diálogo constructivo entre la empresa y sus jubilados para garantizar el respeto a sus derechos y su bienestar económico. En un incidente ajeno, pero ocurrido en la misma ciudad, se reportó un robo de material de construcción en un domicilio en obra gris en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa, perpetrado por individuos que huyeron en un taxi





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