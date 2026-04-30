Jubilados de CFE Protestan por Reforma a Ley de Pensiones; Denuncian Reducciones Drásticas

Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestaron en contra de la reforma a la Ley de Pensiones, acusando que la retroactividad es inconstitucional y que les han reducido sus pensiones hasta en un 70%. Además, se reportó un robo de material de construcción en Xalapa.

La indignación y la preocupación se apoderaron de los jubilados de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) quienes protagonizaron una enérgica protesta frente a las oficinas centrales ubicadas en la avenida Salvador Díaz Mirón.

La manifestación, que se extendió también a otras ciudades del estado, es una clara expresión de rechazo a la reciente reforma a la Ley de Pensiones, la cual, según los manifestantes, vulnera sus derechos y pone en riesgo su estabilidad económica. El principal punto de conflicto radica en la aplicación de la retroactividad, considerada por los jubilados como inconstitucional y una flagrante violación a los acuerdos laborales previamente establecidos.

Los afectados denuncian que, de manera unilateral, se les han reducido sus pensiones en porcentajes que oscilan entre el 50 y el 70 por ciento, afectando gravemente a quienes dedicaron décadas de su vida laboral al servicio de la CFE. José Franklin Figueroa, ex jefe de Oficina de la Central de Laguna Verde, relató cómo los descuentos ya se han hecho efectivos desde la última quincena, generando una situación de incertidumbre y angustia entre los jubilados.

Figueroa enfatizó que muchos de ellos trabajaron entre 30 y 40 años, cumpliendo con todas las obligaciones contractuales, para luego ser confrontados con la amenaza de perder una parte significativa de su pensión, calificada por algunos como una 'pensión dorada' que ahora se les pretende arrebatar. Se estima que más de 80 mil jubilados de la CFE y Petróleos Mexicanos (PEMEX) se ven afectados por esta reforma, muchos de los cuales percibían ingresos de entre 100 mil y 80 mil pesos mensuales, y ahora se enfrentan a la posibilidad de recibir apenas 30 mil pesos.

Esta drástica reducción en sus ingresos representa un duro golpe a su calidad de vida y a su capacidad para cubrir sus necesidades básicas. La situación es aún más preocupante considerando que los jubilados ya se han ajustado a un estilo de vida acorde a sus ingresos anteriores, y ahora se ven obligados a realizar cambios drásticos en sus presupuestos.

Además de la protesta, los jubilados han anunciado su intención de iniciar acciones legales, presentando amparos para defender sus derechos. Sin embargo, reconocen que este proceso implica un costo adicional que muchos de ellos no pueden permitirse. La movilización busca principalmente la derogación de la retroactividad establecida en la Ley de Pensiones, buscando garantizar el respeto a los derechos adquiridos de los jubilados y la estabilidad de sus ingresos. La preocupación no se limita únicamente a los jubilados actuales.

Los trabajadores activos de la CFE también expresaron su inquietud ante las posibles consecuencias de la reforma, temiendo que las condiciones laborales y las futuras pensiones se vean afectadas de manera similar. Muchos de ellos han manifestado su temor a jubilarse bajo estas nuevas condiciones, consideradas arbitrarias y perjudiciales. Esta situación podría generar una fuga de talento de la CFE, ya que los trabajadores podrían optar por buscar oportunidades laborales en otras empresas que ofrezcan mejores condiciones de jubilación.

La incertidumbre generada por la reforma también podría afectar la productividad y el desempeño de los trabajadores, quienes se encuentran preocupados por su futuro económico. La falta de diálogo y transparencia en el proceso de reforma ha sido otro de los puntos de crítica por parte de los jubilados y trabajadores activos.

Denuncian que no se les ha brindado la oportunidad de participar en la discusión de la reforma, y que sus opiniones y preocupaciones no han sido tomadas en cuenta. Esto ha generado un sentimiento de frustración y desconfianza hacia las autoridades. La protesta de los jubilados de la CFE es un reflejo de la creciente preocupación por la seguridad social y la defensa de los derechos de los trabajadores en México.

La reforma a la Ley de Pensiones ha generado un debate nacional sobre la necesidad de garantizar un sistema de pensiones justo y sostenible para todos los mexicanos. Es fundamental que las autoridades tomen en cuenta las voces de los jubilados y trabajadores activos, y que se busque una solución que proteja sus derechos y garantice su bienestar económico.

La estabilidad del sistema de pensiones es crucial para el desarrollo económico y social del país, y es necesario encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y la protección de los derechos de los trabajadores. Paralelamente a la protesta de los jubilados de la CFE, se reportó un incidente delictivo en el fraccionamiento Atenas de Xalapa. Delincuentes que se transportaban en un taxi sustrajeron material de construcción de una casa en obra gris.

Este hecho, aunque aparentemente aislado, pone de manifiesto la creciente inseguridad que se vive en la ciudad y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para proteger a los ciudadanos y sus propiedades. La policía investiga el incidente y busca a los responsables. El robo de material de construcción es un delito común en la región, y las autoridades han intensificado los operativos para combatir este tipo de ilícitos.

Los vecinos del fraccionamiento Atenas han solicitado a las autoridades mayor vigilancia y la instalación de cámaras de seguridad para prevenir futuros robos. La inseguridad es un problema que afecta a toda la sociedad, y es necesario que todos los ciudadanos colaboren con las autoridades para combatirla. La denuncia de los delitos es fundamental para que las autoridades puedan investigar y llevar a los responsables ante la justicia.

La prevención del delito es también una tarea importante, y es necesario implementar medidas que disuadan a los delincuentes y protejan a los ciudadanos. La colaboración entre la policía, los ciudadanos y las autoridades municipales es fundamental para lograr una ciudad más segura y tranquila. El incidente en el fraccionamiento Atenas es un recordatorio de que la inseguridad es un problema real que requiere una atención urgente y una respuesta efectiva por parte de las autoridades





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