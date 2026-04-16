Jubilados Podrían Impugnar Resolución Sobre Pensiones Ante Tribunal Colegiado

A pesar de que un juez de Distrito determinó la improcedencia del amparo contra reformas constitucionales que limitan las jubilaciones, los jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro y la CFE aún tienen la opción de apelar esta decisión ante un Tribunal Colegiado en materia Administrativa. La resolución se basa en la imposibilidad legal de evaluar la constitucionalidad de reformas a la Constitución misma.

Los jubilados que previamente interpusieron juicios de amparo contra las recientes adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente aquellas relativas a la limitación de las jubilaciones y pensiones de las dependencias públicas, aún conservan la vía para impugnar la resolución emitida por el juez de Distrito ante un Tribunal Colegiado en materia Administrativa. Esta posibilidad surge tras la determinación de un juez Cuarto de Distrito en materia Administrativa, quien consideró improcedente el juicio de amparo contra reformas constitucionales, basándose en el artículo 61 de la Ley de Amparo.

La reforma en cuestión, que entró en vigor el pasado once de abril, busca establecer un límite a las pensiones, y ha generado descontento entre diversos grupos de jubilados, como los pertenecientes a la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y la actual Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes han expresado públicamente su inconformidad, llegando incluso a realizar protestas afuera de la Cámara de Diputados, calificando estas medidas como un intento de cercenar sus derechos adquiridos y tildando sus percepciones como 'pensiones doradas'.

La argumentación central del juez para declarar la improcedencia del amparo radica en que la Ley de Amparo, en su artículo 61, específicamente en la primera fracción, establece causales que imposibilitan el conocimiento de las demandas contra actos que emanen directamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juzgador puntualizó que, en tales condiciones, el marco normativo actual despoja a los jueces de Distrito de cualquier respaldo constitucional, legal o jurisprudencial para poder evaluar la constitucionalidad o convencionalidad de preceptos contenidos en la propia Carta Magna.

La Constitución, según la interpretación del juez, ha sido concebida como una norma fundamental que no puede ser sometida a escrutinio por ningún ente jurisdiccional a través de vías legales como la propuesta en el amparo. En consecuencia, la ley obliga a desechar de plano la demanda, incluso si se advierten violaciones en el decreto reclamado, como lo sería la limitación de pensiones otorgadas a personas que ya gozaban de ellas antes de la entrada en vigor de la reforma.

Esta situación deja a los afectados en un limbo legal, donde la protección de sus derechos jubilatorios parece ser inalcanzable a través de los cauces judiciales tradicionales.

Sin embargo, es crucial subrayar que la resolución del juez de Distrito no representa un punto final para los jubilados afectados. La Ley de Amparo contempla recursos de revisión y la posibilidad de acudir a instancias superiores para dirimir controversias de esta naturaleza. El Tribunal Colegiado en materia Administrativa es el órgano competente para conocer de las impugnaciones contra resoluciones dictadas por los jueces de Distrito en juicios de amparo.

Por lo tanto, los jubilados que se sientan agraviados por la resolución actual tienen la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas ante este tribunal superior, quien sí estará facultado para analizar la constitucionalidad y convencionalidad de las reformas impugnadas, así como la correcta aplicación de la ley en su caso particular. La lucha por la defensa de sus pensiones podría dar un nuevo giro en las instancias colegiadas, donde se espera un análisis más profundo de los derechos en juego y la posible confrontación entre la reforma constitucional y los derechos adquiridos por los trabajadores





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