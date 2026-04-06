Juego Limpio: Una Exposición para Reflexionar sobre el Fútbol y la Sociedad

El Museo de Memoria y Tolerancia presenta 'Juego Limpio: La cancha que nos une', una exposición que explora el impacto social del fútbol, sus desafíos y la necesidad de construir entornos más inclusivos.

En el prestigioso Museo de Memoria y Tolerancia, se ha inaugurado la exposición temporal “ Juego Limpio : La cancha que nos une”. Esta iniciativa busca, a través de una inmersiva experiencia, sensibilizar al público sobre el impacto trascendental del fútbol en la sociedad, destacando su capacidad para transformar vidas y, simultáneamente, abordando los desafíos persistentes que aún empañan este deporte tan amado.

La exposición se centra en la homofobia, el racismo, la explotación sexual y el papel crucial que la sociedad debe desempeñar para forjar entornos futbolísticos más seguros, incluyentes y, por supuesto, sostenibles.\“Es una exhibición que permanecerá abierta durante seis meses y que aborda el fútbol desde una perspectiva social y humana. Recorremos la rica historia de este deporte, celebrando los avances significativos logrados en pos de un ‘Juego Limpio’, un juego que sea verdaderamente inclusivo y accesible para todos. Además de analizar temas de gran envergadura como la igualdad de género y el consumismo de alcohol en los partidos, también nos adentramos en cuestiones más cotidianas, que como seres humanos podemos reflexionar y actuar en ellas, incluso cuando asistimos a un partido”, expresó Anaís Jurado, directora del museo, durante la ceremonia de apertura. La exhibición cuenta con siete salas temáticas meticulosamente ambientadas en el universo del fútbol, presentando la evolución del balompié desde sus orígenes hasta convertirse en un fenómeno cultural y social de relevancia mundial. En cada sala, los visitantes se encontrarán con más de 150 objetos valiosos, provenientes de coleccionistas privados, de leyendas del fútbol y de reconocidos comentaristas deportivos, ofreciendo una experiencia visual y narrativa sin precedentes.\La directora Jurado añadió: “Son siete salas diseñadas para ser completamente inmersivas. Hemos incorporado una gran cantidad de tecnología, abundante material audiovisual y una réplica de las icónicas butacas del Estadio Azteca. También se incluye un área intervenida con grafitis, entre muchas otras sorpresas”. La exposición “Juego Limpio” no solo invita a los visitantes a sumergirse en la emoción del fútbol a través de la narrativa, sino que también fomenta la práctica y la reflexión. Vincula este deporte con valores fundamentales como el respeto, la inclusión y los derechos humanos, trascendiendo los límites de la cancha y promoviendo un mensaje de unidad y tolerancia. La iniciativa busca ser un punto de encuentro para el diálogo y la reflexión, generando conciencia sobre la importancia de un fútbol más justo y equitativo para todos. La exhibición pretende ser un espacio de aprendizaje y de inspiración, mostrando cómo el fútbol puede ser una poderosa herramienta para el cambio social y para la construcción de un mundo mejor, dentro y fuera de los estadios





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