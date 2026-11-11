Juez condena a exentrenador de INDE por delitos sexuales contra menores

Un juez sentenció a 28 años y 11 meses a Damazo 'N', exentrenador del INDE Nuevo León, por abusos sexuales contra exalumnas menores. La resolución se conoció el 10 de noviembre tras un juicio oral.

Un tribunal judicial en México emitió una sentencia firme que condena a 28 años y 11 meses de prisión a Damazo "N", antiguo entrenador de gimnasia vinculado al Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) de Nuevo León. Esta resolución penal se hizo pública este martes 10 de noviembre, marcando un hito significativo en la persecución legal de agresiones sexuales cometidas contra jóvenes que eran menores de edad en el momento de los hechos.

Detalles de la Sentencia y Duración del Juicio

La imposición de esta pena severa concluye un proceso judicial complejo que se prolongó durante aproximadamente 71 horas de vistas orales. Durante estas jornadas, el juzgador analizó minuciosamente las acusaciones presentadas contra el exentrenador, quien ocupaba un cargo relevante en la institución deportiva estatal antes de su detención. La duración del procedimiento refleja la complejidad probatoria requerida para establecer la culpabilidad en casos de esta naturaleza, donde la testimonio de las víctimas es fundamental.

Also read Juez impone prisión preventiva a subdirector de hospital de Pemex por accidente automovilístico en Agua Dulce

La resolución final corresponde a la acumulación o análisis conjunto de cuatro carpetas judiciales distintas. En total, se investigaron ocho delitos específicos relacionados con agresiones sexuales. Cada carpeta representaba un aspecto diferente de la conducta del acusado, lo que permitió construir un expediente robusto que sustentó la decisión final de encarcelamiento. Este enfoque integral fue clave para garantizar que todas las variantes de los abusos fueran sancionadas adecuadamente bajo la ley vigente.

Víctimas y Contexto del Abuso Deportivo

Los hechos denunciados ocurrieron cuando las víctimas participaban activamente en actividades de gimnasia bajo la supervisión directa de Damazo "N". Las exalumnas señalaron que los abusos se produjeron durante el tiempo que estuvieron bajo su preparación deportiva, aprovechando la confianza y la autoridad inherente a la relación entre entrenador y deportista menor. Estas denuncias no surgieron de forma aislada, sino que dieron paso a múltiples carpetas de investigación que desataron un proceso legal extenso.

El contexto institucional es relevante dado que el INDE Nuevo León es el organismo encargado de fomentar y regular las actividades físicas en la entidad federativa. Que un empleado de esta dependencia haya sido condenado por delitos contra menores genera un impacto directo en la percepción de seguridad dentro de las instalaciones deportivas públicas. Las víctimas, quienes formaban parte de las actividades regulares del instituto, lograron superar el silencio inicial para presentar sus acusaciones ante las autoridades competentes.

Cronología Detenida y Estado Actual del Proceso

La trayectoria legal del caso incluye un periodo de custodia preventiva que comenzó en abril de 2025. Desde ese mes, Damazo "N" permaneció bajo arresto mientras avanzaban las investigaciones preliminares y el procedimiento judicial correspondiente. Este periodo de detención previa sirvió para asegurar la presencia del acusado en los momentos críticos del juicio y para prevenir cualquier intento de obstrucción a la justicia. La estabilidad de la medida cautelar permitió que las pruebas se recopilaran sin interrupciones significativas.

Aunque esta sentencia representa un resultado concreto y favorable para la administración de justicia, constituye solo una parte de los señalamientos que enfrenta el exentrenador. Las otras carpetas judiciales mencionadas podrían derivar en procesos paralelos o adicionales, lo que significa que la responsabilidad penal completa aún podría estar en fase de determinación final para todos los cargos imputados. El sistema judicial mexicano continúa evaluando si existen otros aspectos no cubiertos en esta resolución específica.

Impacto Social y Próximos Pasos Legales

Este caso resalta la importancia de los mecanismos de denuncia en entornos deportivos y la necesidad de protocolos estrictos de protección para menores. La comunidad deportiva en Nuevo León observa con atención cómo se desarrollan los siguientes pasos procesales, especialmente si se confirman nuevas condenas relacionadas con las carpetas restantes. La transparencia en estos procesos es vital para restaurar la confianza en las instituciones encargadas de la formación física de la juventud.