Juez de control vinculó a proceso a violadora, abusadora sexual y creadora de pornografía infantil en contra de su hija

Un juez de control vinculó a proceso a Zaira “N”, acusada de violación agravada, abuso sexual agravado y pornografía infantil contra su hija de seis aos de edad. Los abusos se habrían cometido entre noviembre de 2025 y abril de 2026, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos. El padre de la victima fue quien inició la denuncia, el 15 de abril de 2026, donde declaró que Zaira “N” abusó sexualmente contra la nía y generó material audiovisual de contenido sexual infantil.

Un juez de control vinculó a proceso a Zaira “N” , acusada de violación agravada , abuso sexual agravado y pornografía infantil contra su hija de seis aos de edad .

Los abusos se habrían cometido entre noviembre de 2025 y abril de 2026, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos. El padre de la victima fue quien inició la denuncia, el 15 de abril de 2026, donde declaró que Zaira “N” abusó sexualmente contra la nía y generó material audiovisual de contenido sexual infantil. Tras ejecutar una orden de aprehensión contra Zaira “N”.

Asimismo, al día siguiente obtuvo una orden de cateo para un domicilio relacionado con la investigación, la cual fue ejecutada el pasado nueve de mayo por agentes de la Polícia de Investigaciones (PDI), quienes aprehendieron a esta presunta criminal y aseguraron dispositivos electrónicos posiblemente vinculados con los hechos. En audiencia inicial, el juez de control determinó que las indagatorias presentadas por el Ministerio Público para relacionar a Zaira “N” con estos delitos y determinó la vinculación a proceso de Zaira “N” por los delitos de violación agravada en dos hechos distintos, abuso sexual agravado y pornografía infantil.

Adé, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria





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