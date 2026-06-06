Juez desestima demanda contra músico Chuck Redd por cancelar show en el Centro Kennedy en protesta contra Trump

Un juez de Washington desestimó la demanda presentada por el Centro Kennedy contra el baterista Chuck Redd, quien canceló su actuación navideña en protesta por añadir el nombre de Trump al recinto. El fallo se basó en leyes que protegen la libertad de expresión.

El juez de Washington desestimó la demanda presentada contra el baterista Chuck Redd por cancelar su actuación programada para la Nochebuena en el Centro Kennedy .

Redd tomó la decisión en protesta por la decisión de la junta directiva, nombrada por el expresidente Donald Trump, de agregar el nombre de Trump al centro cultural. La demanda por incumplimiento de contrato fue desestimada el viernes con base en las leyes que prohíben el uso de litigios para silenciar opiniones opuestas sobre asuntos de interés público.

La jueza consideró que la demanda era una táctica para acallar la crítica legítima del músico, quien había manifestado su desacuerdo con la medida. Esta decisión se apoya en la Ley Antidifamación Estratégica contra la Participación Pública, conocida como anti-SLAPP, que protege a los ciudadanos de demandas frívolas destinadas a intimidar a quienes ejercen su libertad de expresión.

Redd, quien había sido el baterista habitual en las celebraciones navideñas del Centro Kennedy desde 2006, canceló su presentación poco después de que la junta votara a favor de incorporar el nombre de Trump. La defensa del músico argumentó que no existía un contrato firmado, ya que el documento proporcionado por el centro nunca fue rubricado por Redd. La moción de desestimación presentada en marzo sostuvo que el artista no estaba obligado contractualmente a actuar.

El tribunal coincidió y desestimó el caso con perjuicio, lo que impide que se presente nuevamente. El abogado de Redd señaló que el centro violó la ley al intentar imponer una demanda sin fundamento contractual, subrayando que la libertad de expresión prevalece sobre intereses institucionales. En su declaración, Redd expresó que el Centro Kennedy demandó porque él se opuso pública y acertadamente a añadir el nombre de Trump a una institución creada en honor a la cultura y las artes.

La decisión judicial fue celebrada por defensores de la libertad de expresión, quienes ven en este fallo un precedente contra las demandas estratégicas contra la participación pública. El caso destaca la tensión entre el derecho a protestar y las obligaciones contractuales, especialmente en contextos donde figuras políticas buscan dejar su huella en instituciones culturales.

La comunidad artística ha mostrado su apoyo a Redd, subrayando que los artistas no deben ser forzados a actuar en espacios que consideran contrarios a sus valores. La demanda presentada por el Centro Kennedy contra Chuck Redd es un ejemplo de cómo las instituciones pueden intentar silenciar a quienes se oponen a sus decisiones políticas.

Sin embargo, la justicia prevaleció al reconocer que la cancelación del concierto fue un acto de protesta legítimo, no un incumplimiento de contrato. La desestimación con perjuicio envía un mensaje claro: las críticas a decisiones políticas no deben ser reprimidas mediante litigios. Este caso también resalta la importancia de tener contratos claros y firmados para evitar disputas legales. En el futuro, tanto artistas como instituciones deberán ser más cuidadosos al establecer acuerdos que protejan los derechos de ambas partes.

La comunidad artística observa atentamente este precedente, que podría influir en cómo se manejan las controversias políticas en espacios culturales. Además, el fallo subraya la necesidad de proteger la libertad de expresión en el ámbito artístico, un principio fundamental en una sociedad democrática. El Centro Kennedy aún no ha emitido una declaración oficial sobre el fallo, pero fuentes cercanas indican que evalúan sus opciones legales.

Mientras tanto, Redd ha expresado su satisfacción y espera que este caso sirva para que otros artistas se sientan seguros al manifestar sus convicciones sin temor a represalias legales





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