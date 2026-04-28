Juez federal ordena reabrir investigación contra líder de La Luz del Mundo

Un juez federal revocó la decisión de cerrar el caso contra Naasón Joaquín 'N', líder de La Luz del Mundo, acusado de delitos como abuso sexual infantil y lavado de dinero. La Fiscalía General de la República buscará reactivar el proceso penal tras las quejas de presuntas víctimas. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión, destacando el compromiso de la fiscal Ernestina Godoy en el caso.

Aunque de momento no se le considera imputado, el proceso judicial en contra de Naasón Joaquín 'N', conocido como líder de La Luz del Mundo, ha sido ordenado por un juez federal.

Al término de la audiencia programada para este 27 de abril, el juez de control radicado en el penal federal de Puente Grande, Jalisco, Juan Rodríguez, decidió revocar la decisión tomada en diciembre de 2025, en la que se descartaba la acción penal en contra del religioso. Esta decisión deriva de las quejas de Sóchil Martin y Sharim Guzmán, presuntas víctimas de Naasón Joaquín 'N', quienes impugnaron el cierre de la acción penal dictaminada por la Fiscalía General de la República.

Entre los delitos por los que se investiga al religioso, preso en Estados Unidos donde purga una condena de 17 años de cárcel, se encuentran pornografía, abuso sexual infantil y lavado de dinero. La Fiscalía General de la República (FGR) buscará reabrir todas las investigaciones en contra del líder de La Luz del Mundo.

Esta decisión concuerda con lo señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera, donde señaló que Ernestina Godoy, fiscal general de la República, buscará que se reactive el proceso penal en contra del religioso.

'El objetivo de la fiscal Ernestina Godoy, junto con las víctimas, es que se reabra el caso, que el juez reabra el caso. El cierre, pues, fue el año pasado con el fiscal Gertz, las razones, pues, no las conozco. Sé que la fiscal, eso fue lo que nos informó en gabinete de seguridad, se acercó a las víctimas y está pidiendo la apertura del caso nuevamente', detalló la mandataria mexicana.

La decisión del juez Rodríguez es precisamente un paso para continuar con la indagatoria en contra del líder religioso. Este caso ha generado un gran revuelo en la sociedad mexicana, ya que La Luz del Mundo es una de las iglesias más influyentes del país, con millones de seguidores. La reactivación del proceso judicial podría tener implicaciones significativas no solo para el líder religioso, sino también para la institución que representa.

Las víctimas, por su parte, han expresado su satisfacción con la decisión judicial, esperando que se haga justicia en un caso que ha generado indignación y debate en la opinión pública. La FGR ha asegurado que trabajará en estrecha colaboración con las autoridades estadounidenses para recopilar toda la información necesaria y garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera transparente y justa.

Mientras tanto, los abogados de Naasón Joaquín 'N' han manifestado su intención de apelar la decisión del juez Rodríguez, argumentando que no existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones en su contra. Sin embargo, las presuntas víctimas y sus representantes legales han asegurado que cuentan con testimonios y evidencia que respalda sus denuncias.

Este caso sigue siendo un tema de gran relevancia en México, donde la impunidad y la corrupción en el sistema judicial han sido temas recurrentes en los últimos años. La reactivación de la investigación podría ser un paso importante hacia la justicia para las víctimas y un mensaje claro de que ningún individuo, independientemente de su posición o influencia, está por encima de la ley





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