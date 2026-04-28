Juez Federal Ordena Reabrir Investigación Contra La Luz del Mundo por Delincuencia Organizada

Un juez federal obliga a la FGR a reabrir la investigación contra La Luz del Mundo por acusaciones de delincuencia organizada, tráfico de personas, abuso sexual y lavado de dinero, tras evidenciar falta de cooperación y obstrucción a la justicia para las víctimas.

Un juez federal ha dictaminado que la Fiscalía General de la República ( FGR ) debe reabrir la investigación contra La Luz del Mundo (LLDM) por presuntos delitos de delincuencia organizada .

Esta decisión representa un revés significativo para la FGR y una nueva esperanza para las víctimas que acusan a líderes de LLDM de tráfico de personas, producción de pornografía infantil, abuso sexual y lavado de dinero. La reapertura de la investigación se basa en la falta de cooperación de la FGR para perseguir a los líderes de la organización en México, así como en su aparente intento de obstaculizar el acceso a la justicia para las víctimas.

Las denuncias iniciales desencadenaron un escándalo que puso en tela de juicio la posible impunidad de los líderes de esta organización, a la que algunos describen como una 'secta político-criminal'. Durante una audiencia celebrada el 27 de abril de 2026, las víctimas acusaron a la FGR de haber trabajado activamente para cerrar las puertas de la justicia, impidiendo que cientos de personas, incluyendo niños y niñas abusados y explotados sexualmente, pudieran obtener reparación.

A pesar de los esfuerzos de la FGR por cerrar el caso, los representantes legales de las víctimas, Carlos Escobedo, Dayra Hernández y Miguel Alfonso Meza, lograron que el Poder Judicial de la Federación revocara la decisión de no ejercer la acción penal. El Juez de Control, Juan José Rodríguez Velarde, del Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco, ordenó a la Fiscalía reabrir la investigación, brindando a las víctimas una nueva oportunidad de buscar justicia en México contra Naasón Joaquín García y otros miembros de la cúpula de LLDM.

Esta decisión se considera un ejemplo de cómo la imparcialidad y el debido proceso pueden garantizar el acceso a la justicia, especialmente cuando son ejercidos por jueces de carrera judicial. La decisión del juez se fundamenta en la falta de colaboración entre las autoridades mexicanas y estadounidenses en este caso.

La FGR se negó a proporcionar información al consulado de Estados Unidos y no activó los mecanismos de cooperación internacional para obtener pruebas cruciales que ya habían sido reunidas por las autoridades de EEUU, pruebas que llevaron a la condena de Naasón Joaquín a más de 16 años de prisión en ese país. Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) también fue omiso en compartir información con las autoridades mexicanas en varias ocasiones.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la protección de las víctimas. La situación también ha generado críticas hacia los llamados 'jueces del bienestar', quienes, según se alega, actúan a favor de sus patrocinadores políticos y carecen de la preparación y experiencia necesarias para impartir justicia de manera imparcial.

Paralelamente a estos acontecimientos, se reportan incidentes de violencia en otras partes del país, como el ingreso de 'El Jardinero', presunto sucesor de 'El Mencho', a la FEMDO en CDMX, y el incendio de seis vehículos y seis tiendas en Nayarit. La renuncia del fiscal de Chihuahua por un caso relacionado con agentes de EE. UU. también añade complejidad al panorama de seguridad nacional





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