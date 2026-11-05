Juez federal rechaza libertad de Inés Gómez Mont y ordena vía migratoria

El tribunal denegó el habeas corpus de Inés Gómez Mont. De ahora en adelante, la exconductora de Ventaneando deberá solicitar libertad bajo fianza ante un juez migratorio en Florida para regularizar su estancia.

Inés Gómez Mont permanecerá en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida tras una decisión judicial clave. Un juez federal de Estados Unidos rechazó formalmente su recurso de habeas corpus. Esta resolución cierra temporalmente la vía legal inmediata para obtener su liberación y establece un nuevo obstáculo en su procedimiento migratorio.

Denegación del habeas corpus y su impacto

El juzgador determinó que el recurso de habeas corpus no era la vía procesal adecuada para solicitar la liberación de la exconductora de Ventaneando. Inés Gómez Mont había presentado esta solicitud el pasado 31 de octubre con el objetivo específico de abandonar el centro de detención donde permanece bajo custodia. Sin embargo, la autoridad judicial estableció que su caso debe analizarse inicialmente mediante una solicitud de libertad bajo fianza ante un juez de inmigración. Esta distinción técnica significa que la presentadora deberá acudir ante un tribunal especializado en migración en lugar del tribunal federal que negó su petición.

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Mecanismo legal y diferencias jurídicas

La defensa de la conductora recurrió al habeas corpus, una herramienta jurídica estadounidense que permite cuestionar ante un tribunal la legalidad de una detención. Este mecanismo tiene algunas similitudes con el juicio de amparo mexicano, aunque ambos sistemas pertenecen a marcos legales distintos y no son equivalentes en todos sus alcances. La negativa judicial no indica necesariamente que la conductora tenga prohibido recuperar su libertad durante el procedimiento, sino que simplemente debe utilizar el cauce correcto. La posibilidad de obtener la fianza dependerá de las condiciones específicas de su caso, de las normas migratorias aplicables y de la decisión final de la autoridad competente.

Circunstancias familiares y detención actual

La presentadora fue detenida en octubre de 2026 y desde entonces ha buscado alternativas legales para continuar su proceso fuera de las instalaciones migratorias. En su petición judicial, la defensa hizo referencia a circunstancias familiares relacionadas con el tratamiento médico de una de sus hijas como motivo para solicitar su liberación. No obstante, el juez federal no concedió la solicitud presentada mediante el recurso de habeas corpus. Cabe aclarar que su detención en territorio estadounidense está vinculada exclusivamente con su situación migratoria y no con una orden de captura emitida por las autoridades mexicanas, ni con las tres órdenes de aprehensión vigentes que enfrenta en su país de origen.

Próximos pasos y situación migratoria

Después de la decisión del tribunal federal, la siguiente alternativa para la conductora será solicitar una audiencia ante un juez migratorio. Durante ese procedimiento, la autoridad deberá determinar si reúne las condiciones necesarias para obtener la libertad bajo fianza mientras se resuelve su situación legal. En caso de éxito, podría continuar el proceso fuera del centro de detención, siempre que cumpla con las condiciones establecidas por la corte. Sin embargo, una eventual liberación bajo fianza no significaría que su situación migratoria quedó regularizada ni que desapareció la posibilidad de una deportación. El procedimiento migratorio seguirá su curso hasta que las autoridades adopten una decisión definitiva sobre su permanencia en territorio estadounidense. Por ahora, no se ha informado una fecha concreta para la audiencia en la que se analizará su solicitud.