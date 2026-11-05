Juez Luis Benítez Alcántara acusado de soborno por libertad de Andrew Clark

Departamento de Justicia acusa al juez mexicano Luis Benítez Alcántara de aceptar sobornos para liberar a Andrew Clark, miembro de red narcotráfica internacional.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado acusaciones formales contra el juez mexicano Luis Benítez Alcántara, quien fue detenido el pasado fin de semana en Colombia. La investigación centraliza su atención en dos ciudadanos canadienses señalados de integrar una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína: Andrew Clark, identificado como el segundo al mando del grupo, y Ryan James Wedding, ex snowboarder olímpico acusado de liderar la estructura criminal.

Detalles Del Caso De Extradicion

Andrew Clark, de 36 años, fue detenido en Zapopan en octubre de 2024 por cargos de narcotráfico, asesinato y tentativa de asesinato formulados por Estados Unidos. Tras su captura, compareció ante el entonces juez de distrito Luis Benítez Alcántara, quien estaba a cargo del procedimiento de extradición. Un mes después, en noviembre de 2024, el gobierno estadounidense presentó formalmente la solicitud para que Clark fuera entregado a ese país y enfrentara el proceso penal correspondiente.

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La acusación sostiene que, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y en pagos fraccionados con el propósito de obtener su liberación. Las autoridades estadounidenses afirman que durante ese periodo también acordó entregar alrededor de 2 millones de dólares al juez Benítez Alcántara a cambio de que ordenara su liberación. El 24 de febrero de 2025, el juez concedió la libertad bajo fianza y ordenó la liberación de Clark.

Días después, el canadiense fue reaprehendido y trasladado a Estados Unidos, donde continúa sujeto a proceso. Las autoridades federales mantienen que las transacciones financieras tuvieron como objetivo directo manipular el proceso judicial mexicano para impedir la extradición inmediata, violando así los acuerdos bilaterales de cooperación legal.

Rol De Ryan James Wedding

Ryan James Wedding, de 44 años, es señalado por el Departamento de Justicia como el líder de la organización criminal a la que presuntamente pertenecía Andrew Clark, quien era su segundo al mando. Wedding representó a Canadá como snowboarder en los Juegos Olímpicos de Invierno antes de ser acusado por autoridades estadounidenses de encabezar una de las organizaciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas con operaciones en América del Norte.

La acusación señala que la red que dirigía abastecía cocaína a Canadá y mantenía vínculos con Colombia, México y Estados Unidos, además de enfrentar acusaciones por homicidio y tentativa de homicidio. Al momento de los hechos relacionados con Clark, Wedding figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI. Fue detenido en México en enero de 2026 y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, asesinato y tentativa de asesinato.

Consecuencias Legales Y Próximos Pasos

La investigación contra Luis Benítez Alcántara sostiene que el entonces juez de distrito utilizó su cargo para ordenar la liberación de Andrew Clark durante el proceso de extradición a Estados Unidos, presuntamente a cambio de un soborno de 2 millones de dólares. Benítez Alcántara fue detenido en Colombia y enfrenta una acusación federal de nueve cargos por presuntamente actuar para impedir que Clark fuera llevado ante la justicia estadounidense.

Washington anunció que solicitará su extradición para que enfrente el proceso penal en una corte federal de California. Benítez Alcántara poseía una amplia carrera judicial en el país, pues estuvo a cargo de las audiencias del caso Emilio Lozoya y la Estafa Maestra, entre otros, lo que añade una capa de complejidad política a la acusación.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Ryan James Wedding permanece bajo custodia federal y tiene programados dos juicios para el 31 de marzo y el 26 de octubre de 2027. La situación de Andrew Clark se mantiene activa mientras Estados Unidos coordina los pasos finales para asegurar que Luis Benítez Alcántara sea juzgado por los delitos de corrupción y obstrucción a la justicia internacional.