Juez nega haber protegido a médico imputado en Hermosillo

La jueza Gómez Chávez negó haber protegido al médico imputado en una causa penal en Hermosillo y calificó como falsas las versiones difundidas en redes sociales. Explicó que el recurso legal promovido por el médico únicamente fue admitido a trámite y se concedió una medida cautelar condicionada a que se presentara ante la autoridad en un plazo de cinco días.

La jueza Gómez Chávez negó haber protegido al médico imputado en una causa penal en Hermosillo y calificó como falsas las versiones difundidas en redes sociales.

Explicó que el recurso legal promovido por el médico únicamente fue admitido a trámite y se concedió una medida cautelar condicionada a que se presentara ante la autoridad en un plazo de cinco días.

"Esto no significa absolver a alguien, cancelar investigaciones ni impedir que se haga justicia", sostuvo la jueza. Además, negó la suspensión definitiva y dio por concluido el juicio de amparo al no acreditarse el acto reclamado





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