Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra el alcalde Jorge Armando “N” por su presunta responsabilidad en delitos de violación, corrupción de menores y abuso sexual agravado contra un adolescente. La Fiscalía presentó pruebas durante la audiencia inicial, mientras la defensa alega irregularidades en el proceso. El imputado permanecerá en prisión mientras se resuelve su situación jurídica.

De acuerdo con la Fiscalía General de Morelos, el imputado Jorge Armando “N”, alcalde del municipio de Tlalnepantla, fue detenido el pasado 25 de abril por elementos policiales tras ser sorprendido presuntamente en flagrancia mientras agredía sexualmente a un adolescente en un terreno ubicado junto a la carretera Yautepec-Tlayacapan.

Durante la audiencia inicial celebrada en la Sala 1 de Ciudad Judicial de Cuautla, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa en su contra, al validar su probable responsabilidad en los delitos de violación, corrupción de menores y abuso sexual agravado contra un menor de edad. La Fiscalía Regional Oriente presentó los primeros datos de prueba que respaldan la imputación, mientras que la defensa del acusado alegó inconsistencias en el procedimiento de detención y en la presentación ante el Ministerio Público, expresando su confianza en que en las próximas audiencias se logren condiciones más favorables para su representado.

La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada, en cumplimiento de la legislación que protege a las víctimas adolescentes, y el imputado permanecerá en el Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla mientras se resuelve su situación jurídica. La Fiscalía continuó con la integración de la carpeta de investigación para sustentar la solicitud de vinculación a proceso, recordando que, conforme al principio de presunción de inocencia, Jorge Armando “N” será considerado inocente hasta que una autoridad judicial emita una sentencia condenatoria.

Por otro lado, la Fiscalía destacó que se activaron los protocolos de atención y protección para la víctima, en virtud de que los hechos investigados encuadran en delitos de carácter sexual en perjuicio de una persona menor de edad. En un comunicado, la Fiscalía Regional Oriente reiteró su compromiso de continuar con la investigación para garantizar la justicia en este caso, mientras que la defensa del imputado insistió en que existen irregularidades en el proceso y que confían en que se demuestre su inocencia en las próximas etapas del procedimiento.

Este caso ha generado un amplio debate en la sociedad morelense, donde se ha cuestionado la eficacia de las instituciones para proteger a los menores de edad y se ha exigido una investigación transparente y rigurosa. Mientras tanto, el gobernador de Morelos, Rubén Rocha, ha sido señalado como uno de los gobernadores más incómodos para la presidenta mexicana, en medio de un contexto político complejo que incluye denuncias por corrupción y malversación de fondos públicos.

En otro tema, se ha revelado que un inmueble con suelo habitacional en Coyoacán es en realidad la fachada de un negocio de carpintería que altera la vida de una comunidad, a pesar de las múltiples denuncias presentadas. Además, la dependencia ahora dirigida por Roberto Velasco Álvarez ha trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR) la responsabilidad de determinar si existen elementos probatorios suficientes para solicitar la detención provisional con fines de extradición, según lo establecido por el sistema jurídico mexicano





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