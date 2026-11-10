Juez ordena psiquiatría a Thomas Markle por cargos de abuso infantil

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, será sometido a examen psiquiátrico en Tampa. La jueza Griffin cita su salud y edad tras arresto por material de abuso.

El juez estadounidense Lindsay Griffin ordenó este viernes un examen psiquiátrico a Thomas Markle, padre de Meghan Markle, tras su arresto por presunta posesión de material pornográfico infantil. Este requerimiento legal sigue a la detención realizada por agentes del FBI en su residencia en Lakeland, Florida, y establece un precedente jurídico clave en el caso que involucra a la duquesa de Sussex.

Thomas Markle, de 82 años, compareció ante un tribunal en Tampa, Florida, este mismo viernes. La magistrada fundamentó la necesidad del peritaje en su estado de salud general, su avanzada edad y la evidente falta de memoria registrada en su historial clínico, factores que podrían afectar su capacidad legal.

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Detalles del Arresto y Hallazgos del FBI

Las autoridades detuvieron a Thomas Markle en la residencia de ancianos donde residía en Lakeland, Florida. El Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que guardaba material de abuso sexual infantil (CSAM) en dos trasteros ubicados en la zona de Los Ángeles que había alquilado durante casi dos décadas.

Los cargos incluyen la posesión de fotografías sexualmente explícitas de sí mismo con niñas prepúberes. Esta evidencia fue recuperada durante las operaciones de búsqueda ordenadas por la justicia estadounidense y constituye el núcleo de la acusación penal que enfrenta actualmente Thomas Markle.

Capacidad Mental y Defensa Legal

La jueza Lindsay Griffin determinó que existían motivos razonables para creer que Thomas Markle padece una afección que le incapacita mentalmente. Esta condición le impediría comprender la naturaleza y las consecuencias del proceso legal en su contra.

La falta de capacidad para colaborar adecuadamente en su propia defensa es el principal obstáculo jurídico que la juez ha identificado. El examen psiquiátrico ordenado tendrá como objetivo evaluar la competencia mental del acusado para enfrentar los cargos criminales graves que pesan sobre él.

Impacto en Meghan Markle y Contexto Internacional

Meghan Markle declaró el mes pasado que se sentía profundamente consternada por las acusaciones contra su padre. La duquesa de Sussex ha mantenido una relación cortada con Thomas Markle desde su boda con el príncipe Enrique en 2018, lo que ha generado un escrutinio mediático intenso sobre su familia.

Las investigaciones sobre el material de abuso sexual infantil no se limitan a Estados Unidos. Las autoridades de Filipinas y México también están investigando el hallazgo de dicho material en dispositivos y bodegas presuntamente vinculados a Thomas Markle. Estas colaboraciones internacionales amplían el alcance del caso.

Consecuencias Legales y Próximos Pasos

De ser declarado culpable de los cargos federales, Thomas Markle podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión. Esta sentencia máxima refleja la gravedad con la que la justicia estadounidense trata la posesión de este tipo de material delictivo.

El siguiente paso procesal implica la realización del examen psiquiátrico ordenado por la jueza Griffin. Los resultados de este informe determinarán si Thomas Markle puede continuar participando activamente en su defensa o si se deben establecer mecanismos especiales para garantizar la integridad del proceso judicial.