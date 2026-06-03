Juez usó documento falso para bloquear cuentas de la madre de Cabeza de Vaca, denuncia defensa

La defensa del exgobernador de Tamaulipas denunció que el juez Carlos Alberto Escobedo Yáñez confirmó el bloqueo de cuentas bancarias de su madre y dos empresas utilizando un documento apócrifo, basado en una supuesta solicitud de Estados Unidos que el expresidente López Obrador reconoció como falsa en febrero de 2024.

La defensa de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, emitió un comunicado este miércoles en el que denunció que el juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas, Carlos Alberto Escobedo Yáñez, utilizó un documento falso para confirmar el bloqueo de cuentas bancarias de María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, madre del exmandatario, así como de las empresas Desarrolladora Cava y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava.

El bloqueo fue ordenado originalmente el 18 de mayo de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces dirigida por Santiago Nieto Castillo. En su resolución, el juez afirmó que la medida se basaba en una petición de colaboración internacional del gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, la defensa recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el 9 de febrero de 2024 que dicha solicitud era apócrifa. Durante su conferencia matutina, López Obrador declaró que el documento presentado por la UIF no era legítimo, lo que generó dudas sobre la legalidad de las acciones contra el exgobernador y su familia.

El comunicado de la defensa señala que la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el 9 de octubre de 2024 una contradicción de criterios, determinando que el documento utilizado por la UIF no era una petición expresa válida para justificar el bloqueo, por lo que las medidas eran inconstitucionales. No obstante, el juez Escobedo Yáñez ignoró este precedente y dictó una sentencia que confirma el bloqueo, lo que la defensa califica como un acto de parcialidad y un abuso de poder.

La defensa acusó al juez de actuar como un sicario político, renunciando a su deber de proteger los derechos humanos, y sugirió que esta decisión podría garantizar su permanencia en el Poder Judicial de la Federación. Escobedo Yáñez fue uno de los jueces electos por voto popular en 2025 y apareció en listas que indicaban cómo votar por candidatos afines al oficialismo, lo que añade más controversia al caso.

Cabe recordar que el juez sustituyó a Juan Fernando Alvarado López, quien fue vinculado a proceso penal por delitos contra la administración de justicia por otorgar suspensiones a favor de Cabeza de Vaca para evitar su detención por delincuencia organizada y lavado de dinero. La madre del exgobernador y las empresas afectadas tienen la posibilidad de impugnar las resoluciones de Escobedo Yáñez mediante recursos de revisión, que serían resueltos por un tribunal colegiado.

Este caso se suma a las controversias en torno a la administración de justicia en México, donde la independencia judicial se ve cuestionada por presiones políticas. El contexto político incluye otros eventos como el asesinato del alcalde Carlos Manzo y la embestida contra su viuda Grecia Quiroz, así como la investigación de Los Angeles Times sobre vínculos de gobernadores con el crimen organizado.

Sin embargo, el foco principal sigue siendo el uso de documentos falsos para justificar acciones legales contra opositores políticos. El juez Escobedo Yáñez, al confirmar el bloqueo basado en un documento apócrifo, desoye las resoluciones de la SCJN y las declaraciones presidenciales, lo que profundiza la crisis de credibilidad del sistema judicial mexicano. La defensa ha anunciado que recurrirá la decisión ante un tribunal colegiado, buscando revertir un acto que consideran arbitrario y violatorio de derechos fundamentales.

Por su parte, la UIF ha guardado silencio ante las acusaciones, mientras que la Fiscalía General de la República no ha emitido postura sobre la autenticidad del documento. El caso sigue en desarrollo, y podría tener implicaciones en la lucha contra la corrupción y el debido proceso en México





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cabeza De Vaca Documento Falso UIF Amparo López Obrador

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aseguran 350 Tortugas Ocultas en Paquetes Marcados como Juguetes en Matamoros, TamaulipasUn envío de juguetes ocultaba 350 tortugas en Matamoros. Profepa y autoridades rescataron a los ejemplares.

Read more »

Cuentas bancarias de la madre del exmandatario estatal y empresas bloqueadas por la UIFUn juez federal confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, madre del exgobernador de Tamaulipas, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó ayuda en la investigación de irregularidades bancarias.

Read more »

Juez ratifica bloqueo de cuentas ligadas a familia del exgobernador García Cabeza de VacaLas cuentas bancarias de la madre del exmandatario estatal y de las empresas Desarrolladora Cava, S. A. de C. V. y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, S. de P. R. de R. L., fueron bloqueadas por la UIF. Esto, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó ayuda.

Read more »

Juez ratifica bloqueo de cuentas bancarias a familiares de García Cabeza de Vaca; exgobernador acusa persecución política de MorenaEl exmandatario de Tamaulipas aseguró en X, que el juez propuesto por el partido guinda viola las resoluciones de la SCJN

Read more »