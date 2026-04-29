Juez vincula a proceso a entrenador de b&#225;dminton por amenazas contra Haramara Gait&#225;n El juez Carlos Alberto Salas Gonz&#225;lez vincul&#243; a proceso al entrenador Marco Antonio Garrido Salazar por amenazas contra la badmintonista Haramara Gait&#225;n, quien denunci&#243; abuso y acoso durante su carrera deportiva. El caso sigue en investigaci&#243;n, mientras Garrido Salazar y su hijo enfrentan cargos por hostigamiento y acoso sexual. La deportista expresa satisfacci&#243;n por los avances en la b&#250;squeda de justicia. CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El juez Carlos Alberto Salas González vinculó a proceso al entrenador y presidente de la Asociación Regiomontana de Bádminton (ARB), Marco Antonio Garrido Salazar, por el delito de amenazas en contra de la seleccionada olímpica Haramara Gaitán. La vinculación se desprende de la denuncia realizada por la badmintonista en 2022, quien señaló tanto a Garrido Salazar como a su hijo, Marco Antonio Garrido Esquivel, de violentarla de distintas formas mientras se desempeñaba como deportista de alto rendimiento en el estado de Nuevo León. La Fiscalía de Nuevo León solicitó cerrar el caso de difamación en contra de Haramara Gaitán, pero el juez fijó un mes de plazo para la investigación complementaria y el desahogo de pruebas.Garrido Salazar continúa su proceso en libertad bajo medidas cautelares, entre las que se encuentra el no acercarse a Gaitán. Por su parte, Garrido Esquivel fue vinculado a proceso en diciembre pasado por los delitos de acoso sexual y hostigamiento, en un caso que sigue su curso legal a la espera de la siguiente audiencia. Haramara Gaitán, multimedallista centroamericana y panamericana, expresó su satisfacción al saber que ambos acusados están vinculados a proceso, afirmando que simplemente pedía justicia.En junio de 2022, Gaitán presentó una queja ante las autoridades del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte en Nuevo León (Inde NL) denunciando los hechos, pero el caso no prosperó a nivel institucional. Ante esto, la deportista recurrió a la justicia ordinaria dos meses después.En respuesta, Garrido Salazar acusó formalmente a Gaitán por el delito de difamación y equiparable a la falsedad en declaraciones en marzo de 2024, en una denuncia que presentó diversas irregularidades en sus elementos de prueba, como testimonios presuntamente fabricados. Bajo el título 'Haramara Gaitán, víctima de la familia que controla el bádminton en Nuevo León', el Inde NL retiró de su cargo a Garrido Salazar y Garrido Esquivel, casi tres años después de que Gaitán hiciera su primera queja pública.Sin embargo, Garrido Salazar reapareció en el marco de las competencias de bádminton en la Olimpiada Nacional 2026 que se desarrollaron en Tlaxcala como parte de la delegación neoleonesa, portando el uniforme oficial de la selección estatal y figurando en fotografías publicadas en las cuentas oficiales de las redes sociales del Inde NL. Además, Garrido se desempeña como director técnico de la Federación Mexicana de Bádminton (Femeba), encabezada por Francisco Javier Orozco, lo que demuestra la influencia que mantiene en la toma de decisiones sobre este deporte a nivel nacional.En otro orden de ideas, la organización de defensa de derechos humanos espera que la FIFA pueda obtener garantías de un Mundial seguro para deportistas, aficionados y trabajadores. Estas garantías pasan por una excepción en deportaciones masivas y las redadas migratorias que el gobierno de Estados Unidos pretende continuar durante el torneo. Mientras tanto, Chivas aporta cinco futbolistas de entre los 12 convocados que tendrían asegurado su lugar para la Copa del Mundo