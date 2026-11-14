Juez vincula a proceso a Ángel N por asesinato de líder sindical en Tlalpan

Un juzgador ordenó la vinculación a proceso de Ángel N por el homicidio de Luis Miguel Victoria Ranfla en Tlalpan. Este es el segundo detenido por este crimen.

Un juzgador ordenó formalmente la vinculación a proceso de Ángel N, un sujeto señalado como colaborador en el asesinato de Luis Miguel Victoria Ranfla. Este crimen ocurrió el 11 de marzo de 2026 en la alcaldía Tlalpan, afectando al exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. Con esta nueva resolución judicial, el número de personas enlazadas al proceso penal por este hecho delictivo alcanza ya dos individuos.

Detalles del ataque y mecanismo del crimen

La investigación revela que la víctima circulaba a bordo de una camioneta por la colonia Isidro Fabela, ubicándose cerca del Anillo Periférico cuando ocurrieron los hechos. Dos hombres en motocicleta se aproximaron y uno de ellos disparó contra Luis Miguel Victoria Ranfla, provocándole la muerte inmediata. Tras el ataque, los agresores abandonaron la motocicleta y huyeron utilizando vehículos distintos para evadir la captura inicial.

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Los agentes de la Policía de Investigación (PDI) emplearon un riguroso análisis de videograbaciones, entrevistas a testigos y registros telefónicos para reconstruir la dinámica del suceso. Estos elementos permitieron identificar la probable participación de Ángel N, quien habría colaborado con los agresores antes del homicidio. Se determinó que proporcionó ropa a Sergio N, quien es señalado como el conductor de la motocicleta durante el ataque y posterior huida.

Posiciones de las partes y antecedentes legales

El agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Ángel N, la cual fue ejecutada el cuatro de noviembre. Los agentes de la PDI detuvieron al sujeto en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde ya se encontraba recluido. Este recluso fue arrestado previamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el 12 de marzo, inicialmente por delitos contra la salud y no por el homicidio.

El 10 de noviembre, la Fiscalía de la Ciudad de México presentó ante el juez los datos de prueba reunidos durante la investigación. Como resultado, se obtuvo la vinculación a proceso formal por homicidio calificado. Ángel N permanecerá en prisión preventiva y se le fijó un plazo estricto de dos meses para concluir la investigación complementaria, asegurando la continuidad de las diligencias judiciales.

Impacto en la investigación y próximos pasos

Por este mismo homicidio, la Fiscalía CDMX logró el 20 de julio de 2026 la vinculación a proceso de Sergio N. Este individuo está identificado como el probable conductor de la motocicleta desde la que se realizó el ataque y también se encuentra bajo custodia en prisión preventiva. Anteriormente, la Fiscalía solo vinculó a un sujeto por delitos contra la salud, dado que había sido detenido en posesión de drogas.

Ahora, otros dos sujetos están identificados como los ejecutores directos del homicidio. Antonio Onofre Polvo, coordinador de Delitos de Alto Impacto, confirmó que se esclarecerá su identidad en breve. La autoridad destaca la complejidad del caso y la necesidad de persistir en la búsqueda de los responsables finales del crimen.

Onofre Polvo declaró que se encuentran realizando diversas diligencias urgentes. Entre estas acciones se incluye el seguimiento exhaustivo de cámaras públicas y privadas. Además, se están llevando a cabo actos de investigación rutinarios y otras técnicas avanzadas basadas en datos conservados, con el objetivo fundamental de identificar y capturar a los tiradores responsables del ataque fatal.