Jueza autoriza subasta de AHMSA y MINOSA para preservar operaciones

La jueza federal Ruth Haggi Huerta García aprobó la nueva propuesta de enajenación presentada por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, ordenando la presentación de bases de subasta en tres días hábiles y priorizando la venta como unidad productiva para mantener la viabilidad industrial y minera, con atención a trabajadores y acreedores.

El proceso de quiebra de Altos Hornos de México ( AHMSA ) y Minera del Norte ( MINOSA ) avananzó a una etapa determinante luego de que la jueza federal Ruth Haggi Huerta García autorizó formalmente la subasta de ambas empresas con el objetivo de concretar su venta y preservar la operación de la unidad productiva .

De acuerdo con el acuerdo emitido el 2 de junio de 2026 dentro de los concursos mercantiles de ambas compañías, la autoridad judicial aprobó la nueva propuesta de enajenación presentada por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, aunque con algunas modificaciones. En el documento, la juzgadora señaló que el propósito principal del procedimiento continúa siendo la conservación de las empresas.

Por ello, la intención es que la venta se realice como una sola unidad productiva, buscando mantener la viabilidad de las operaciones industriales y mineras. Como parte de la resolución, se ordenó al síndico que, en un plazo de tres días hábiles contados legalmente, presente las bases que regirán la subasta. En ese documento se establecerán las condiciones y lineamientos para los interesados en participar en el remate de los activos.

Asimismo, deberá exhibir el listado final de trabajadores con el cálculo de los créditos laborales preferentes y no preferentes. También deberá presentar la cuota concursal correspondiente a los acreedores de las empresas, es decir, el monto que les correspondería recibir una vez concretada la venta.

La autorización de la subasta representa uno de los pasos más importantes dentro del proceso de quiebra que enfrentan AHMSA y MINOSA, ya que permitirá avanzar hacia la definición de un nuevo propietario para el complejo minero-siderúrgico. De manera paralela, se espera que en los próximos días se conozcan los términos definitivos de la convocatoria, incluida la fecha en que se llevará a cabo la subasta y las condiciones para los grupos empresariales y financieros interesados en adquirir las compañías.

En su resolución, la jueza reiteró que el tribunal mantiene conciencia de las distintas circunstancias que enfrentan trabajadores, acreedores y demás involucrados en el procedimiento. Por ello, insistió en que la prioridad sigue siendo lograr una venta que favorezca la continuidad de las operaciones y preserve el mayor valor posible de las empresas.

Esta decisión judicial marca un punto crítico en el largo proceso de reorganización de los dos gigantes industriales de Coahuila, que han enfrentado graves problemas financieros durante años. La venta conjunta busca maximizar el valor de los activos y garantizar la continuidad operativa, lo que es fundamental para miles de trabajadores directos e indirectos, así como para la economía regional.

El síndico tiene ahora la responsabilidad de estructurar los términos de la subasta de manera transparente y eficiente, considerando los intereses de todas las partes. Los próximos días serán clave para conocer los detalles concretos del proceso, como el precio base, los requisitos para los postores y el cronograma de pagos a acreedores y trabajadores. La expectativa a nivel nacional es alta, dado el tamaño e importancia estratégica de AHMSA en la producción de acero en México.

Cualquier decisión sobre su futuro tendrá implicaciones significativas para la cadena de suministro industrial, el mercado laboral y la competitividad del sector. Las autoridades judiciales han manifestado su compromiso de supervisar de cerca el desarrollo del proceso para asegurar que se cumplan los objetivos de preservación empresarial y protección de los créditos laborales





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