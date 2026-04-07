Jueza federal impide el regreso a prisión de Mario Villanueva; ratifica prisión domiciliaria

Una jueza federal de México ha dictaminado que el exgobernador quintanarroense Mario Villanueva Madrid, sentenciado por narcotráfico, permanezca en prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud. La decisión, que puede ser apelada, ha generado debate sobre el caso y la aplicación de la ley.

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo. La jueza federal Reyna Oliva Fuentes López ha dictaminado a favor del exgobernador quintanarroense Mario Villanueva Madrid , impidiendo su regreso a prisión y ratificando su prisión domiciliaria en Chetumal. Esta decisión, que aún puede ser apelada por la Fiscalía General de la República (FGR), se fundamenta en el delicado estado de salud de Villanueva Madrid, quien fue sentenciado a más de 36 años por delitos relacionados con el narcotráfico .

A sus 77 años, Villanueva Madrid podrá continuar su resguardo en una residencia del fraccionamiento Andara, en la capital de Quintana Roo, tras la emisión del fallo judicial. La noticia ha generado un amplio debate, especialmente considerando la trayectoria del exgobernador y las circunstancias que rodean su caso.\El fallo se produce luego de una solicitud de amparo presentada por la defensa de Villanueva Madrid el 9 de mayo de 2025. Esta solicitud se originó tras la orden del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de la Ciudad de México, a petición de la FGR, de trasladar al exgobernador de su prisión domiciliaria a un penal en Cuautla, Morelos, donde también se encuentra recluido el exgobernador Roberto Borge Angulo. La jueza Reyna Oliva, en su resolución, consideró las pruebas presentadas, incluyendo el dictamen de un perito del ISSSTE que evidenció las graves condiciones de salud de Villanueva Madrid, quien padece enfermedades crónicas degenerativas, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma bronquial, enfermedad pulmonar restrictiva e insuficiencia respiratoria crónica. En sus declaraciones en redes sociales, el exgobernador ha reiterado su posición de inocencia, argumentando que su acusación y sentencia fueron producto de motivos políticos, específicamente por no acceder a supuestos negocios que la familia del expresidente Ernesto Zedillo pretendía establecer en la Riviera Maya. En una entrevista concedida en marzo de 2025, desde su lugar de prisión domiciliaria, Villanueva Madrid mantuvo su postura, reforzando la narrativa de persecución política.\Mario Villanueva Madrid fue gobernador de Quintana Roo de 1993 a 1999. Fue detenido en mayo de 2001, acusado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de facilitar el tráfico de drogas, permitiendo el aterrizaje de avionetas en pistas de aterrizaje de la entidad. El caso ha sido objeto de controversia, con el exgobernador defendiendo su inocencia y alegando ser víctima de una persecución política. La decisión de la jueza de mantener la prisión domiciliaria ha sido recibida con diversas reacciones, desde aquellos que apoyan la medida por razones humanitarias hasta quienes cuestionan la aplicación de la ley. La defensa de Villanueva Madrid ha enfatizado en la precaria condición de salud del exgobernador como argumento central para su permanencia en prisión domiciliaria. Mientras tanto, la FGR tiene la opción de apelar la decisión, abriendo la posibilidad de un nuevo capítulo en este caso judicial que ha marcado la historia política de Quintana Roo





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