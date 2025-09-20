Jueza ratifica prisión preventiva para esposa e hijo de 'Lord Pádel' tras extensa audiencia

Una jueza en Tlalnepantla de Baz mantiene la prisión preventiva justificada para Karla Alejandra 'N' y Germán 'N', esposa e hijo de Germán 'N' (Lord Pádel), tras una audiencia de revisión que duró 10 horas. La defensa presentó nueva evidencia, pero la jueza consideró necesario preservar la medida cautelar.

Una jueza del poder judicial, con sede en Barrientos, Tlalnepantla de Baz, mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada para Karla Alejandra 'N' y Germán 'N', esposa e hijo de Germán 'N', conocido como Lord Pádel . La decisión fue tomada tras una extensa audiencia de revisión de medidas cautelares que duró 10 horas, en las que la nueva defensa de Lord Pádel presentó cuatro testimonios como evidencia a favor de sus representados.

Entre estos se encontraban dos testigos presenciales de los hechos, dos vecinos de los investigados y un perito en criminalística. Los abogados argumentaron que Alejandra 'N' y Germán 'N' deberían enfrentar su proceso en libertad, e incluso intentaron abordar la audiencia con perspectiva de género, buscando un cambio en la medida cautelar. Sin embargo, la jueza consideró que no era prudente modificar la prisión preventiva para garantizar la seguridad y la integridad de la víctima y el testigo clave en el caso. Por lo tanto, la prisión preventiva justificada fue ratificada, lo que significa que Karla Alejandra 'N' y Germán 'N' permanecerán recluidos en el penal de Barrientos, Tlalnepantla de Baz.\La abogada Karen Abigail, quien representa a la familia de Lord Pádel, expresó su descontento al concluir la audiencia. Señaló que Alejandra 'N' se encuentra en un estado de salud deteriorado, incluso con pérdida de peso, y que Germán 'N' también está muy afectado emocionalmente. Abigail lamentó la situación, afirmando que la familia no esperaba esta resolución, especialmente considerando, según ellos, que jurídicamente tenían la razón. Además, acusó que se está criminalizando a una mujer. La abogada anunció que recurrirán al recurso de amparo para intentar revertir la decisión y cambiar la medida cautelar, argumentando que la prisión preventiva es excesiva en este caso. La familia de Lord Pádel busca obtener la libertad provisional para sus representados, considerando las circunstancias y la evidencia presentada durante la audiencia.\Finalmente, después de la audiencia de revisión, Karla Alejandra 'N' y Germán 'N' fueron trasladados de vuelta a sus celdas en el penal de Barrientos, donde continuarán bajo prisión preventiva justificada. La decisión de la jueza representa un revés para la defensa, que ahora deberá enfrentar un nuevo camino legal para lograr la libertad de sus clientes. El recurso de amparo se presenta como la principal estrategia para intentar modificar la medida cautelar y permitir que Alejandra 'N' y Germán 'N' puedan esperar el desarrollo del proceso en libertad. La situación continúa siendo delicada, especialmente por el estado de salud y emocional de los acusados, como lo señaló la abogada Karen Abigail. La defensa buscará demostrar que la prisión preventiva es una medida desproporcionada, y que existen alternativas que garantizarían la seguridad de la víctima y el testigo sin la necesidad de mantener a los acusados privados de su libertad





