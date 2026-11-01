Jueza rechaza intento federal de bloquear certificación electoral en Alaska

La jueza Sharon Gleason denegó la solicitud del DOJ para suspender la certificación de resultados en Alaska, descartando riesgos de confusión electoral por nombres similares en las boletas.

La jueza federal Sharon Gleason rechazó la solicitud del Departamento de Justicia para condicionar la certificación de los resultados ante una eventual derrota del senador republicano Dan Sullivan. Esta resolución fue emitida por la magistrada, quien consideró inviable la petición presentada a menos de dos semanas de las elecciones intermedias del 3 de noviembre. El litigio surgió por la participación de un segundo candidato llamado Dan Sullivan, cuyo nombre coincide con el del senador en busca de reelección. Este segundo aspirante es Daniel J. Sullivan, un profesor jubilado que logró aparecer en la boleta electoral tras una disputa judicial iniciada meses atrás. La decisión judicial representa un revés significativo para la administración Trump en una de las contiendas que podrían influir en la composición del Senado estadounidense.

El conflicto por la similitud de nombres en las boletas

El Departamento de Justicia argumentó que la similitud entre los nombres podría confundir a los votantes y provocar que algunos sufragios destinados al senador republicano terminaran favoreciendo al otro candidato. Bajo ese argumento, el gobierno solicitó que, ante una eventual derrota del legislador, se suspendiera la certificación de los resultados y se investigaran los votos emitidos a favor de su homónimo. Sin embargo, Gleason concluyó que las autoridades federales no presentaron un mecanismo viable para identificar cuáles electores pudieron haberse confundido sin comprometer el secreto del voto. La magistrada también señaló que numerosos ciudadanos ya habían emitido sus sufragios de manera anticipada. Por lo tanto, modificar los procedimientos electorales a pocos días de la votación generaría dificultades adicionales logísticas y administrativas para el estado.

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Historial judicial de la candidatura alternativa

La controversia comenzó cuando Daniel J. Sullivan presentó su candidatura al Senado por Alaska con un nombre similar al del actual legislador, Dan S. Sullivan. El segundo aspirante, un profesor jubilado de Petersburg, fue inicialmente excluido de la contienda por las autoridades electorales estatales. Estas autoridades consideraron que su candidatura podía generar confusión entre los votantes al compartir identidad con el senador en ejercicio. No obstante, la justicia de Alaska revocó esa decisión y permitió su participación en el proceso electoral. Posteriormente, la Corte Suprema estatal confirmó que podía aparecer en la boleta oficial. Esta trayectoria legal demuestra la persistencia del candidato alternativo y la validez de su inclusión en el proceso democrático local.

Implicaciones para la contienda política en Alaska

La administración Trump sostiene que la candidatura podría perjudicar al senador republicano y beneficiar a Mary Peltola. Peltola es la exintegrante de la Cámara de Representantes que busca ganar el escaño para el Partido Demócrata en esta elección histórica. Peltola ha negado haber promovido deliberadamente la participación del segundo Sullivan para restar votos a su adversario. La disputa adquiere relevancia porque Alaska utiliza un sistema de votación por orden de preferencia. Mediante este sistema, los electores pueden clasificar a los candidatos y sus votos se redistribuyen en distintas rondas cuando ninguno alcanza inicialmente la mayoría requerida.

Investigación federal y contexto electoral nacional

El Departamento de Justicia también mantiene una investigación sobre las circunstancias que rodearon la incorporación del segundo Sullivan a la contienda. Hasta el momento, no se han anunciado cargos penales contra los candidatos involucrados en esta disputa. Alaska es uno de los estados donde los demócratas buscan ganar un escaño actualmente ocupado por los republicanos. Esta elección es crucial porque definirá el control de ambas cámaras del Congreso en los próximos años. La resolución de Gleason elimina, por ahora, el intento del gobierno federal de condicionar la certificación de los resultados en Alaska. Esto significa que los resultados finales podrán ser validados sin esperar una investigación posterior sobre la posible confusión entre los dos candidatos con nombres idénticos.