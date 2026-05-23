Jugadores del Fútbol Club Barcelona asisten al concierto de Bad Bunny

Varios jugadores del Fútbol Club Barcelona se relajan antes de la última jornada de LaLiga asistiendo al concierto de Bad Bunny en Barcelona.

Varios jugadores del Fútbol Club Barcelona se relajan antes de la última jornada de LaLiga, asistiendo al concierto de Bad Bunny en Barcelona. El cantante puertorriqueño, conocido por sus galardones Grammy, ha sido visto en la ciudad en varias ocasiones.

Entre los futbolistas que asistieron al concierto se encuentran Lamine Yamal, quien no pudo cerrar la temporada con el equipo debido a una lesión muscular, y Marc Giró, quien fue visto bailando en la pista junto a Bad Bunny. El concierto de Bad Bunny en Barcelona es el segundo y último de la gira en territorio catalán.

La estrella del equipo del Fútbol Club Barcelona, ha sido vista en la casita del cantante puertorriqueño en varias ocasiones, lo que ha generado especulación sobre su relación con el cantante. A pesar de la lesión de Lamine Yamal, el equipo del Fútbol Club Barcelona sigue con la esperanza de cerrar la temporada con una victoria en la última jornada de LaLiga.

Los jugadores del equipo han estado asistiendo a eventos de diversión y entretenimiento, como el concierto de Bad Bunny, para relajarse y quitar presión antes de la última jornada de la competición. El Fútbol Club Barcelona sigue luchando por el título de LaLiga, y los jugadores están haciendo todo lo posible para apoyar al equipo en su lucha por el campeonato





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