Hallazgo de habitación forrada de plástico en GTA VI revela similitud con Dexter Morgan. Descubre detalles, ubicación en Key Lento y contexto cultural del Easter egg.

Un grupo significativo de jugadores de Grand Theft Auto VI ha descubierto una habitación oculta que contiene una referencia directa a la serie de televisión Dexter. El descubrimiento se realizó al explorar zonas no señaladas del mapa, revelando un espacio diseñado meticulosamente para recordar los rituales del asesino en serie ficticio.

Hallazgo de habitación con plástico y herramientas

La sala se encuentra ubicada en Key Lento, dentro del estado ficticio de Leonida. Al entrar, los jugadores notan paredes cubiertas por grandes láminas de plástico. La decoración incluye una mesa de trabajo con cuchillos, jeringas, martillos y bolsas de basura con manchas rojas.

Also read Grand Theft Auto: las películas que inspiraron la franquicia

Esta disposición de elementos replica las escenas donde Dexter Morgan preparaba el lugar antes de sus actos. Los detalles visuales van más allá de una simple coincidencia estética. La disposición de los objetos confirma una intención artística clara por parte del equipo de desarrollo.

Origen del Easter egg en la serie original

El personaje Dexter Morgan trabajaba como analista de sangre en la policía de Miami. Cubría los espacios con plástico para evitar dejar pruebas físicas. Esta costumbre se convirtió en una imagen icónica desde el estreno en 2006.

Rockstar Games no ha confirmado oficialmente la referencia al creador de Showtime. Sin embargo, la similitud con el Slice of Life es evidente. Otros hallazgos incluyen un edificio idéntico al departamento del personaje.

Ubicación exacta y acceso al secreto

Para encontrar la habitación, se debe ir a Surfside Drive al suroeste de Key Lento. La zona está cerca de la casa de Jason. Se debe forzar la entrada a un garaje orientado hacia la calle.

John Lithgow comentó sobre el uso de su nombre ficticio en la ciudad. Aclaró que no consultaron el guion. Reconoció que era interesante ver al personaje en la cultura popular actual.