La jueza federal evaluará la vinculación a proceso de Fausto Isidro Meza Flores y colaboradores en El Altiplano. Conozca los cargos, fechas y el contexto de la Operación Centella en Sinaloa.

La autoridad judicial federal en México reanudará este sábado 28 de noviembre la audiencia clave para determinar el destino legal de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro". La jueza resolverá si se vincula a proceso a este cabecilla de la organización criminal Sinaloa y a dos de sus principales aliados por los delitos que les atribuye la Fiscalía General de la República. La diligencia está programada para las 10:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal.

Este procedimiento judicial tiene lugar con seguridad reforzada dentro del penal del Altiplano, en el Estado de México. La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que permitió a la autoridad judicial conceder 144 horas adicionales para determinar su situación jurídica definitiva. La audiencia inicial, celebrada previamente con fines de seguridad, sentó las bases para este nuevo capítulo procesal que marcará el inicio formal del juicio oral o la prisión preventiva.

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Cargos y Estructura del Narco del Pacífico

La Fiscalía General de la República acusa a Fausto Isidro Meza Flores de participar en la posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, se le imputa el delito contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio. Estos cargos reflejan la naturaleza violenta y la complejidad logística de la organización que él lideraba y que continúa operando en las sombras.

La estructura acusatoria no se limita a Fausto Isidro Meza Flores. Junto a él, la autoridad señala a Germán "N", alias "El Serafín", como el presunto segundo al mando de la organización criminal. También está imputado José Luis "N", quien es identificado por las autoridades como el supuesto operador financiero de la banda. Esta tríada de detenidos representa la cúpula militar, operativa y financiera de la facción en Sinaloa.

Origen de la Detención y Balanza de la Operación Centella

La captura de Fausto Isidro Meza Flores ocurrió el 20 de noviembre de 2026 en la ciudad de Guasave, Sinaloa, durante un despliegue táctico de las fuerzas federales. Esta operación, conocida como Operación Centella, fue un evento de alto impacto que desencadenó una serie de violentos enfrentamientos y bloqueos carreteros en distintos puntos de la entidad sinaloense. El balance presentado por las autoridades federales reporta un saldo trágico de 20 personas fallecidas.

De los fallecidos, 16 fueron presuntos integrantes de los grupos criminales y cuatro corresponden a militares del ejército mexicano. La intensidad del enfrentamiento dejó además 10 elementos castrenses heridos, evidenciando la capacidad de resistencia y la potencia de fuego de la organización en su bastión tradicional. Este operativo marcó un hito en la estrategia de seguridad nacional para desarticular la cúpula del cártel.

Vinculación Penal y Contexto Internacional de Extradición

Los tres imputados, Fausto Isidro Meza Flores, Germán "N" y José Luis "N", permanecen en custodia dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano. La autoridad judicial ha mantenido estricto control sobre el caso debido a la peligrosidad de los sujetos y la capacidad de coordinación de su organización. La defensa ha apelado a los plazos constitucionales para preparar su estrategia legal, lo que ha alargado el proceso antes del juicio.

El caso trasciende las fronteras mexicanas debido a la solicitud de extradición presentada por el gobierno de Estados Unidos contra Fausto Isidro Meza Flores. No obstante, la Fiscalía General de la República ha informado que el detenido permanecerá bajo custodia de las autoridades mexicanas. Esto ocurrirá mientras se desarrollan los procedimientos judiciales internos y las negociaciones diplomáticas correspondientes, asegurando que la justicia mexicana tenga la primería en el conocimiento del caso.