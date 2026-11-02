Juicio por la explosión en Plaka: Tres acusados de robar tuberías de gas

Tres hombres enfrentan cargos graves por el robo de tuberías de cobre que provocó la explosión fatal en el barrio de Plaka, Atenas, el 25 de septiembre, matando a seis personas.

Tres hombres comparecieron ante un tribunal en Atenas el lunes para enfrentar una audiencia preliminar relacionada con la detonación que devastó el histórico barrio de Plaka, causando la muerte de seis personas. La explosión ocurrió el 25 de septiembre en el corazón del distrito turístico de la capital griega, provocando el colapso de un edificio residencial de dos plantas situado cerca de la antigua Acrópolis. Las autoridades han acusado a los sospechosos, identificados como dos ciudadanos griegos y un nacional albanés, de robar segmentos de tuberías de cobre de la red de suministro de gas del edificio para vender el material como chatarra.

Mecanismo del Crimen y Culpabilidad

La investigación, liderada por el cuerpo de bomberos de Grecia y completada en 34 días, estableció que la remoción ilegal de las tuberías provocó una fuga masiva de gas natural dentro de la estructura. La acumulación de este combustible incoloro e inodoro en el interior del inmueble generó las condiciones explosivas que terminaron con la vida de una pareja de ancianos que residía en el segundo piso y de cuatro turistas estadounidenses alojados en una propiedad alquilada en la primera planta. Los tres acusados enfrentan una serie de cargos penales graves que incluyen incendio provocado, homicidio involuntario con posible intención, causar una explosión mortal y causar lesiones corporales peligrosas a los presentes.

Also read Condenan a 5 Años de Prisión a Brayan Miranda, Líder de La Unión Tepito, por Posesión de Droga

Testimonios y Posturas de los Sospechosos

Uno de los tres hombres implicados declaró a los reporteros que esperaban fuera del juzgado que estaba devastado por los eventos, pero negó su responsabilidad directa, afirmando que la explosión no fue culpa suya mientras la policía los conducía al interior de las instalaciones judiciales. El alto valor comercial del cobre como metal de desecho en Grecia motiva frecuentemente este tipo de delitos contra la infraestructura pública, una problemática estructural que ha afectado a diversas comunidades en el país. A pesar de las declaraciones de remordimiento parcial, las pruebas físicas y las órdenes de arresto emitidas por las autoridades confirman el vínculo directo entre el robo de los componentes de la red de gas y la tragedia ocurrida en el sitio turístico más visitado de Grecia.

Impacto en Turistas y Desaparecidos

La tragedia no solo cobró vidas inmediatas, sino que dejó al menos tres heridos y dejó en la incertidumbre el paradero de varias personas en los días posteriores al siniestro. Entre los turistas desaparecidos figuran un hombre británico, su esposa estadounidense, su hijo y la novia del joven, quienes habían alquilado un apartamento en la primera planta del edificio derrumbado. Según la emisora de radio Skai y el diario Kathimerini, ninguno de los cuatro viajeros embarcó en el vuelo programado para el viernes siguiente a la explosión, lo que generó alarmas entre sus familias y las autoridades de sus países de origen.

Consecuencias Físicas y Reacciones Locales

La onda expansiva del estallido fue de tal magnitud que se sintió en una amplia zona de Plaka, causando serios daños a viviendas, tiendas y vehículos en los alrededores del sitio del incidente. Varios residentes locales reportaron a la prensa escuchar un estruendo ensordecedor y un fuerte temblor, llevando a muchos a creer inicialmente que se trataba de un terremoto, un rayo o la detonación de un artefacto explosivo no relacionado. El portavoz de la Policía griega confirmó que los primeros indicios apuntaban a una fuga de gas natural, reforzado por testimonios sobre un fuerte olor detectado antes de la detonación y la presencia de una instalación de este gas en el segundo piso del edificio colapsado.