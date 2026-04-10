Julián Araujo fuera de temporada con el Celtic: ¿Peligra su participación en el Mundial 2026?

La lesión de Julián Araujo pone en riesgo su participación en el Mundial 2026. El defensa del Celtic no jugará más esta temporada y su recuperación es una carrera contra el tiempo para llegar a la Copa del Mundo con México. Otros jugadores clave también están lesionados, lo que preocupa al cuerpo técnico.

Julián Araujo se perderá el resto de la temporada con el Celtic y su participación en el Mundial 2026 con México pende de un hilo. El técnico del club, Martin O'Neill, confirmó la noticia en la previa del partido contra el St. Mirren.

El Celtic ha confirmado que Araujo no volverá a jugar esta temporada, y su lesión podría afectar significativamente su proceso de recuperación de cara al Mundial de 2026, una noticia que generó preocupación entre los aficionados y el cuerpo técnico de la selección mexicana. La situación de Araujo es compleja, ya que la lesión, sufrida bajo supervisión en Bournemouth, donde estaba cedido, resultó ser más grave de lo esperado. Esta recaída implica un tiempo de recuperación estimado entre siete y ocho semanas, lo que podría retrasar su regreso a las canchas hasta finales de mayo, apenas unas semanas antes del inicio de la Copa del Mundo. \La ausencia de Araujo en el campo ha sido notoria, ya que se había consolidado como un elemento clave en la defensa del Celtic, ganándose el respaldo de la afición. Su lesión es un duro golpe para el equipo y un desafío para el jugador, quien deberá enfocarse en una rehabilitación intensiva para intentar llegar a tiempo al torneo más importante del fútbol. Además de la situación de Araujo, la selección mexicana enfrenta otros problemas de lesiones que podrían afectar su rendimiento en el Mundial. Se suman a la preocupación de la afición la situación de Jesús ‘Chiquete’ Orozco, con una rotura parcial de ligamento cruzado y menisco de la rodilla derecha, y Gilberto Mora, quien sufre de pubalgia. Marcel Ruiz también genera incertidumbre debido a su lesión, incrementando la necesidad de optimizar los recursos y evaluar cuidadosamente a los jugadores disponibles. El gobierno de México ha confirmado que jóvenes ganarán 9 MIL 500 pesos como embajadores del Mundial 2026, y se han anunciado proyecciones gratuitas de todos los partidos en los Fan Fest. El debut de México en el Mundial está programado para el 11 de junio, y el partido inaugural se jugará en el Estadio Banorte, añadiendo una capa extra de motivación para el equipo.\El cuerpo técnico de la selección mexicana deberá tomar decisiones importantes en las próximas semanas para definir la lista de convocados y diseñar una estrategia que permita a México competir al más alto nivel. La recuperación de Araujo y otros jugadores lesionados será crucial para las aspiraciones del equipo en el torneo. La afición mexicana espera ansiosamente el inicio del Mundial 2026, con la esperanza de que su selección logre un buen desempeño y haga historia. La situación de Araujo ilustra la fragilidad del deporte y la importancia de la prevención y el cuidado físico para los atletas de alto rendimiento. Con la lesión de Araujo y las de otros jugadores importantes, el cuerpo técnico de la selección mexicana se enfrenta a un desafío considerable, pero también tiene la oportunidad de demostrar su capacidad para adaptarse y superar las adversidades. La planificación y la estrategia serán fundamentales para afrontar el torneo y alcanzar los objetivos. El Mundial 2026, que tendrá como sedes Estados Unidos y Canadá, promete ser un evento inolvidable para los aficionados al fútbol de todo el mundo





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