El delantero mexicano Julián Quiñones anotó un gol clave en la victoria de Al Qadisiya sobre Al Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo, en un emocionante partido de la liga saudí. Quiñones alcanza los 29 goles en la temporada y se consolida como uno de los máximos goleadores del torneo, aumentando sus posibilidades de ser titular en la selección mexicana para el Mundial.

El fútbol saudí fue testigo de una jornada vibrante y llena de emociones, con el delantero mexicano Julián Quiñones como figura estelar. En un duelo electrizante, Al Qadisiya se impuso al líder del campeonato, Al Nassr , con un marcador de 3-1, gracias a una actuación sobresaliente del atacante tricolor.

Quiñones no solo anotó un gol crucial, sino que también demostró una vez más su capacidad para desequilibrar y ser determinante en momentos clave del partido. Su desempeño ha encendido las alarmas y lo coloca firmemente en la mira del cuerpo técnico de la selección mexicana, considerándolo seriamente como una pieza fundamental para el Mundial. El partido se desarrolló con una intensidad palpable desde el inicio, con ambos equipos buscando imponer su juego y llevarse la victoria.

Al Qadisiya salió con una actitud ofensiva y logró adelantarse en el marcador con una anotación temprana, poniendo a prueba la solidez defensiva de Al Nassr. Sin embargo, el equipo de Cristiano Ronaldo no se rindió y reaccionó con determinación, logrando igualar el marcador antes del descanso gracias a una jugada colectiva bien ejecutada. La segunda mitad del encuentro fue aún más emocionante, con ambos equipos buscando desesperadamente el gol de la victoria.

Al Qadisiya aprovechó un desajuste defensivo del líder del torneo para tomar nuevamente la ventaja, con Quiñones asistiendo magistralmente a un compañero para el 2-1. La euforia se desató en las gradas, impulsando al equipo local a seguir presionando en busca del tercer gol. Y no tardaron en encontrarlo. Quiñones selló la noche con un gol espectacular, desatando la locura entre los aficionados y confirmando la victoria de Al Qadisiya.

El enfrentamiento también tuvo un atractivo adicional: el duelo directo entre Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo. Mientras Quiñones continúa aumentando su impresionante cuota goleadora, alcanzando los 29 goles en la temporada, Cristiano Ronaldo fue contenido por la defensa local y, a pesar de generar peligro y estrellar un balón en el travesaño, no logró marcar en el partido. El contraste entre ambos jugadores fue evidente, destacando la efectividad y el olfato goleador de Quiñones frente a la frustración de Ronaldo.

La victoria de Al Qadisiya no solo frenó la racha invicta de Al Nassr, sino que también reafirmó el gran momento del delantero mexicano, quien se consolida como uno de los máximos artilleros del fútbol saudí. Su desempeño ha generado una gran expectativa en torno a su futuro y su posible participación en el Mundial, donde se espera que sea una pieza clave en el ataque de la selección mexicana.

Además del brillante desempeño de Quiñones, otro mexicano también tuvo actividad en Europa. Chino Huerta regresó a las canchas y disputó algunos minutos en la derrota del Anderlecht ante Brujas, sumando experiencia y buscando su oportunidad para consolidarse en el equipo belga. La jornada futbolística fue, sin duda, un día para recordar para el fútbol mexicano, con Quiñones liderando el camino hacia el éxito en Arabia Saudita y Huerta retomando su camino en Europa.

La temporada de Quiñones es excepcional, superando todas las expectativas y demostrando su valía como un delantero de clase mundial. Su capacidad para marcar goles, su visión de juego y su entrega en cada partido lo han convertido en un ídolo para la afición de Al Qadisiya y en un referente para el fútbol mexicano.

La competencia por un puesto en la selección mexicana es feroz, pero Quiñones está demostrando con creces que tiene todas las cualidades necesarias para ser titular en el Mundial. Su desempeño en Arabia Saudita es un claro indicativo de su potencial y su capacidad para marcar la diferencia en un torneo de la magnitud del Mundial. El futuro se presenta brillante para Julián Quiñones, quien está escribiendo su propia historia en el fútbol mundial





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