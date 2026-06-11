Julián Quiñones: El goleador que marca la historia de México en el Mundial 2026

Julián Quiñones se consagra como la figura ofensiva de la Selección Mexicana al anotar el primer gol en la Copa del Mundo 2026, tras un paso arrollador por el fútbol saudí.

El inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha traído consigo una ola de emociones indescriptibles para la afición mexicana, y en el centro de este torbellino se encuentra Julián Quiñones .

El delantero, quien actualmente milita en el Al Qadsiah de Arabia Saudita, ha logrado inscribir su nombre en los libros de historia al anotar el primer gol de la Selección Mexicana en este certamen mundialista. El encuentro, disputado frente a Sudáfrica, sirvió como el escenario perfecto para que el atacante demostrara que su estado de forma es sencillamente excepcional.

Bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, Quiñones se ha convertido en la pieza angular del esquema ofensivo del Tricolor, aportando una mezcla letal de potencia, velocidad y una definición quirúrgica que ha dejado boquiabiertos a los defensores rivales. Su capacidad para leer el juego y su movilidad constante en el último tercio del campo fueron determinantes para romper el cerrojo sudafricano, desatando la euforia en un estadio que vibraba con la esperanza de un torneo histórico en casa.

Para comprender la magnitud del impacto de Quiñones, es necesario retroceder a sus orígenes en Magüí Payán, Colombia. Desde sus primeros pasos en el fútbol, el joven atacante mostró una predisposición natural para el gol y una capacidad física que lo diferenciaba del resto de sus contemporáneos. Estas cualidades no pasaron desapercibidas para los visores mexicanos, quienes vieron en él un potencial diamante en bruto. Su llegada a México marcó el inicio de una transformación profesional y personal.

Primero, su paso por el Atlas fue fundamental para adaptarse al ritmo del fútbol azteca, pero fue en el Club América donde alcanzó la plenitud de su juego. Entre los años 2021 y 2022, se consolidó como uno de los futbolistas más determinantes de la Liga MX, destacando no solo por sus goles, sino por su polivalencia, pudiendo desempeñarse con igual éxito como extremo o como delantero centro.

Durante su estancia con las Águilas, fue una pieza clave en la conquista de diversos títulos de liga bajo el mando de André Jardine, ganándose el respeto y la admiración de la crítica especializada y de la afición. Sin embargo, el verdadero salto hacia la élite global ocurrió con su traslado a la Saudi Pro League. La decisión de unirse al Al Qadsiah resultó ser un movimiento maestro en su carrera.

Durante la temporada 2025-2026, Julián Quiñones registró cifras que parecen sacadas de un videojuego: 33 goles anotados en tan solo 31 partidos disputados. Este rendimiento fenomenal lo catapultó a la cima de la tabla de goleadores, superando a figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo e Ivan Toney.

Esta etapa en Arabia Saudita no solo le brindó una visibilidad internacional sin precedentes, sino que también pulió su capacidad de decisión bajo presión, convirtiéndolo en un delantero mucho más completo y letal. Su dominio en una liga que ha importado a los mejores talentos del mundo confirma que Quiñones atraviesa el momento más brillante de su trayectoria profesional, llegando al Mundial 2026 con una confianza inquebrantable.

El camino hacia la selección mexicana fue el resultado natural de su éxito deportivo y su integración cultural. Tras obtener la nacionalidad mexicana en el año 2023, el llamado de la Selección Mayor no se hizo esperar. Su debut en noviembre de ese mismo año fue el preludio de una relación fructífera con el equipo nacional, participando activamente en torneos de alta exigencia como la Copa América 2024.

La confianza depositada en él por el cuerpo técnico se ha visto justificada plenamente, ya que ha sabido manejar la presión de representar a una nación tan apasionada por el fútbol. Ahora, con el primer gol del Mundial ya en su haber, la misión de Quiñones es clara: liderar la ofensiva del Tricolor y convertirse en el goleador histórico que impulse a México a superar las fases iniciales y trascender en su propia tierra.

Su historia, que comenzó en los campos de Colombia y pasó por la gloria en México y el éxito en Arabia, es un testimonio de perseverancia y ambición deportiva





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