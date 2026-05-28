Julián Quiñones: el lujoso pasatiempo del futbolista mexicano que colecciona perfumes

El delantero del Al-Qadsiah, convocado a la Selección Mexicana para el Mundial 2026, posee una enorme colección de fragancias que su esposa reveló en redes sociales. Una afición que combina lujo y pasión, y que lo ha hecho destacar incluso sobre figuras como Cristiano Ronaldo.

Esta semana el nombre de Julián Quiñones , junto al de Álvaro Fidalgo, ha generado gran revuelo en el ámbito futbolístico de cara al Mundial 2026, después de que se confirmó la incorporación de ambos futbolistas para la concentración de la Selección Mexicana .

En medio de la emoción que esto representa para la afición, surge el interés por conocer más detalles sobre la vida personal del delantero del Al-Qadsiah, especialmente uno de sus gustos más exclusivos y poco conocidos: su impresionante colección de perfumes. Al igual que muchos deportistas mexicanos, Quiñones no solo destaca en su campo de especialidad, sino que en sus tiempos libres disfruta del ocio y el lujo de una manera que pocos imaginan.

Su afición por las fragancias es tan intensa que ha llegado a acumular una vasta colección, un detalle que no fue revelado directamente por él, sino por su esposa, Ana Gabriela, una influencer que comparte en redes sociales los pormenores de su vida privada en la lujosa Arabia Saudita. Ana Gabriela, con quien Quiñones tiene una hija en común, ha sido la encargada de mostrar al mundo este costoso pasatiempo.

En un video de TikTok que rápidamente se viralizó, ella aseguró: "Mi esposo es el más experto en perfumes, es un enfermo en los perfumes, tiene 80 mil perfumes; uno le dura como una semana". Aunque la cifra de "80 mil" fue dicha en tono de broma, lo cierto es que el futbolista no solo colecciona, sino que también utiliza las fragancias con tal generosidad que cada botella apenas le dura unos días.

Ante estas declaraciones, Quiñones reaccionó entre risas, desmintiendo la exageración, pero reconociendo su expertise en el mundo de las fragancias: "Soy experto, pero no uso tanto", dijo. Su esposa, sin embargo, contraatacó: "Si vieran todos los botes y las cajas que tira", dejando entrever que la colección es realmente voluminosa.

Este lujo, que ha llevado a Quiñones a superar en popularidad a estrellas como Cristiano Ronaldo, Ivan Toney y Karim Benzema, refleja una faceta desconocida del futbolista, quien se ha convertido en un referente no solo en la cancha sino también en el mundo de las esencias. Aunque hasta ahora el seleccionado nacional no ha presumido directamente en sus redes sociales las marcas y olores específicos que posee, en un video de interacción con su esposa probando perfumes de mujer se pudo apreciar su preferencia por las notas dulces y cítricas.

Esta afición, que combina el lujo con la pasión, es un tema que ha despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes ahora observan con interés cada nuevo detalle que emerge sobre la vida del futbolista. La colección, que incluye desde marcas comerciales hasta casas de alta perfumería, es un testimonio del éxito y el buen gusto de Quiñones, quien disfruta de su estancia en Arabia Saudita no solo por el aspecto deportivo, sino también por las oportunidades que le brinda para cultivar sus hobbies.

Sin duda, este lado excéntrico y lujoso de Julián Quiñones añade una capa más a su ya fascinante historia, conectándolo con sus fanáticos de una manera inesperada y personal. La combinación de su talento futbolístico, su vida familiar y sus pasatiempos de alta gama lo convierten en una figura polifacética que sigue dando de qué hablar, tanto dentro como fuera de la cancha





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Julián Quiñones Colección De Perfumes Selección Mexicana Lujo Futbolista

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tamaulipas avanza en bioetanol y economí circuar con apoyo federalEl secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, informó sobre el plan estatal de integración de plantas de bioetanol a base de sorgo rojo, destacando la colaboración con la Secretaría de Energía y el Instituto Mexicano del Petróleo y el respaldo de la federación. Los proyectos, los cuales incluyen la producción de biocombustibles mediante pirólisis y bioetanol, están posicionados en puntos estratégicos del estado, contribuyendo a la transición energética y la soberanía energética.

Read more »

Alex Fernández CONFIESA lo qué habló con Julián Figueroa antes de la muerte del hijo de Maribel GuardiaAlex Fernández quiere cumplir el deseo de su amigo

Read more »

Maribel Guardia toma drástica decisión sobre su fortuna tras caso de su nietoLa actriz Maribel Guardia cambia su testamento tras perder la tutela de su nieto, José Julián ya no será heredero universal y parte irá a beneficencia

Read more »

Addis Tuñón responde a Maribel Guardia y niega conflicto de intereses por tutela de José JuliánLa periodista asegura que su papel como tutriz del nieto de Maribel será únicamente velar por el bienestar del menor y rechaza favorecer a Imelda Garza Tuñón

Read more »