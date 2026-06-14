Julián Quiñones, el nuevo referente del Tri que aspira a superar a las leyendas

El delantero naturalizado mexicano, comparado con Hugo Sánchez por Javier Aguirre, busca dejar huella en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Julián Quiñones se ha convertido en una de las figuras más destacadas del fútbol mexicano en los últimos años. Nacido en Colombia, llegó a México a los 17 años para iniciar su carrera profesional.

Tras más de una década en el país, tomó la decisión de nacionalizarse mexicano y representar a la Selección Nacional, un paso que lo ha llevado a ser considerado el máximo referente de la delantera del Tri en la actualidad. Su trayectoria ha estado marcada por un constante crecimiento, incluso cuando las críticas acompañaron su decisión de jugar en la Liga Árabe.

Sin embargo, la llegada de figuras de alto calibre a esa liga le permitió elevar su nivel y demostrar su valía ante futbolistas de talla mundial. El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, no ha dudado en compararlo con Hugo Sánchez, una de las leyendas del fútbol mexicano. Aguirre destacó la capacidad de Quiñones para mantenerse como goleador incluso tras cambios de entrenador en su club y la salida de compañeros estelares como Aubameyang.

Para Aguirre, Quiñones es un gran profesional que puede aportar mucho al equipo nacional. Esta comparación ha sido recibida con humildad por el delantero, quien afirmó que es un halago enorme y que se esfuerza al máximo en cada entrenamiento para estar a la altura de esas expectativas.

Quiñones también ha sido reconocido en la Liga Árabe, donde su rendimiento lo ha colocado por encima de estrellas como Cristiano Ronaldo e Iván Toney en ciertos rankings, lo que refuerza su estatus como uno de los atacantes más letales del momento. De cara al Mundial de México-Estados Unidos-Canadá 2026, Quiñones se perfila como el líder ofensivo del Tri, pero su ambición va más allá de los goles.

Busca dejar una huella imborrable en la historia de la selección, superando a otros delanteros mexicanos que han marcado época. Su compromiso y profesionalismo lo convierten en un modelo a seguir, y su historia de naturalización es un ejemplo de adaptación y éxito. Con la confianza de Aguirre y su propio talento, Julián Quiñones tiene todo para convertirse en el mejor atacante de México en una era donde el ataque del Tri enfrenta muchas dudas.

Su carrera es un lujo que pocos equipos pueden darse, y su impacto en el fútbol mexicano apenas comienza a escribirse





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