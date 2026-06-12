Julián Quiñones recrea el festejo de Tshabalala tras marcar ante Sudáfrica en el Mundial del 2026

El delantero mexicano Julián Quiñones ha llamado la atención por su celebración después de marcar un gol en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica. La celebración, que consistió en bailar junto al banderín de córner, recordó a la delantera sudafricana Siphiwe Tshabalala, quien hizo lo mismo en la Copa del Mundo 2010.

El delantero Julián Quiñones ha llamado la atención por su celebración después de marcar un gol en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica .

La celebración, que consistió en bailar junto al banderín de córner, recordó a la delantera sudafricana Siphiwe Tshabalala, quien hizo lo mismo en la Copa del Mundo 2010. Los usuarios en redes sociales han cuestionado si la celebración de Quiñones fue una burla o un homenaje a uno de los momentos más emblemáticos de los mundiales.

Aunque no hubo una confirmación oficial sobre el significado de la celebración, la recreación del baile de Tshabalala fue uno de los momentos más comentados del partido y se sumó a una actuación destacada de Quiñones, quien también marcó su primer gol en una Copa del Mundo y jugó un papel determinante en la victoria de la selección mexicana sobre Sudáfrica. El partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 se llevó a cabo en un ambiente emocionante, con ambas selecciones disputando un encuentro intenso y emocionante.

El resultado final fue un empate a 1-1, que permitió a México rescatar un punto en su debut mundialista. La celebración de Quiñones fue uno de los momentos más destacados del partido y ha generado un gran interés en las redes sociales, donde los usuarios han compartido sus opiniones y reacciones sobre la celebración.

En general, la Copa del Mundo 2026 ha comenzado con un gran entusiasmo y expectación, y los aficionados están ansiosos por ver qué más sorpresas y emociones tendrá este torneo. La selección mexicana, liderada por su entrenador, está comprometida a dar lo mejor de sí en cada partido y a hacer que su país se sienta orgulloso de su representación en la competencia.

A medida que avanza el torneo, es probable que se vean más celebraciones y momentos emocionantes, y los aficionados están listos para disfrutar de cada minuto de la competencia. Aunque no hubo una confirmación oficial sobre el significado de la celebración de Quiñones, es claro que su actuación ha llamado la atención y ha generado un gran interés en las redes sociales.

La recreación del baile de Tshabalala fue uno de los momentos más comentados del partido y se sumó a una actuación destacada de Quiñones, quien también marcó su primer gol en una Copa del Mundo y jugó un papel determinante en la victoria de la selección mexicana sobre Sudáfrica. En general, la Copa del Mundo 2026 ha comenzado con un gran entusiasmo y expectación, y los aficionados están ansiosos por ver qué más sorpresas y emociones tendrá este torneo.

La selección mexicana, liderada por su entrenador, está comprometida a dar lo mejor de sí en cada partido y a hacer que su país se sienta orgulloso de su representación en la competencia. A medida que avanza el torneo, es probable que se vean más celebraciones y momentos emocionantes, y los aficionados están listos para disfrutar de cada minuto de la competencia





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