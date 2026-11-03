Julián Quiñones anotó 40 goles en 2026, superando a Santiago Gimenez y rompiendo el récord histórico para un futbolista mexicano en lo que va del siglo XXI.

Julián Quiñones consolidó su posición como una de las figuras más destacadas del fútbol mexicano en la historia durante el año 2026, estableciendo un nuevo estándar de productividad individual que trasciende fronteras. Este lunes, el delantero conocido como Pantera superó la marca registrada por Santiago Gimenez, quien había anotado 39 goles en un año calendario, para convertirse en el futbolista azteca con mayor número de anotaciones en lo que va del siglo XXI.

El hito se hizo oficial el 2 de noviembre, cuando Quiñones marcó un doblete en la victoria por goleada de su club, Al Qadisiya, ante Al-Gharafa en la Liga de Campeones de Asia. Este desempeño lo llevó a sumar 40 anotaciones totales durante el 2026, combinando sus goles con su equipo de club y con la Selección Mexicana, dejando atrás la cifra previa que ostentaba Santiago Gimenez, quien logró 39 goles en 2023 mientras jugaba para Feyenoord y ganaba la liga neerlandesa y la Copa Oro con su país.

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Contexto del récord y comparativa histórica

La proeza de Julián Quiñones no solo representa un récord estadístico, sino también un reconocimiento internacional que incluye su nominación al Balón de Oro 2026, situándose entre los 30 finalistas y convirtiéndose en el primer mexicano en recibir dicha consideración desde Guillermo Ochoa hace más de una década. Su trayectoria en 2026 incluye cuatro goles en el Mundial con México y el título de goleador en la liga de Arabia Saudita, lo que ha elevado su perfil a nivel global y lo ha colocado en el centro de la discusión sobre el mejor talento nacional.

Sin embargo, el récord actual no es el último que debe romper el delantero; el mejor mexicano de la historia, Hugo Sánchez Márquez, aún mantiene la marca máxima con 43 goles anotados en 1989 mientras militaba en el Real Madrid. Este logro histórico coincidió con la temporada 1989-90, en la que Sánchez ganó su quinta y última Pichichi en LaLiga y su Bota de Oro como máximo anotador del fútbol europeo, estableciendo un benchmark que ha resistido el paso de casi cuatro décadas.

Cronograma de partidos y necesidad de goles

Para superar la marca de 43 goles de Hugo Sánchez Márquez, Julián Quiñones necesita registrar cuatro goles adicionales en los dos meses restantes del año 2026. El calendario de Al Qadisiya ofrece múltiples oportunidades para alcanzar esta meta, comenzando con el partido contra Al Feiha en la Liga de Arabia el 5 de noviembre, seguido por el enfrentamiento ante Al-Nassr el 20 de noviembre, donde la presión por el gol será intensa.

Las fechas clave continúan en la Champions de Asia con el choque contra Shabab Al-Ahli el 24 de noviembre y el encuentro contra Al-Shamal el 7 de diciembre. En competiciones locales, el equipo también se medirá contra Al Fateh el 26 o 27 de noviembre, y contra Neom Sports Club en la Copa Árabe el 1 de diciembre, fechas donde el delantero buscará sumar su cuota de goles para acercarse al hito histórico.

Futuro inmediato y desafíos restantes

La última etapa del año presentará los desafíos finales para Julián Quiñones, con partidos programados contra Al-Hazm el 3 o 4 de diciembre, Al Khaleej el 10 de diciembre, Al-Shabab el 14 de diciembre y Al-Ahli Saudi en la Supercopa de Arabia el 19 de diciembre. Cada uno de estos encuentros representa una oportunidad vital para que el delantero mexiquense cierre el año con una marca que posiblemente permanezca inamovible durante mucho tiempo.

El contexto actual sugiere que Quiñones tiene las condiciones necesarias para romper la barrera de 43 goles, dado su ritmo actual y la participación en múltiples torneos simultáneos. Si logra anotar cuatro veces en estos últimos meses, no solo igualará el récord de Hugo Sánchez Márquez, sino que también se asegurará un lugar permanente en la galería de los grandes goleadores de la historia del fútbol mexicano, superando incluso a figuras como Santiago Gimenez en productividad anual.