El delantero mexicano Julián Quiñones jugó como titular en el encuentro Damac FC vs. Al-Qadsiah, en la Jornada 28 de la Liga Saudí, buscando puntos clave. Aunque no anotó, se mantiene en la pelea por el liderato de goleo y un lugar en el Mundial 2026.

Julián Quiñones fue titular en el encuentro entre Damac FC y Al-Qadsiah , correspondiente a la Jornada 28 de la Liga Saudí . El delantero mexicano buscaba sumar puntos cruciales para su equipo, con el objetivo de escalar posiciones y acercarse a la zona de clasificación para la Liga de Campeones de Asia. A pesar de su destacada participación, en esta ocasión, Quiñones no logró perforar la red, manteniendo su cuenta personal de goles en 26 para la temporada.

Esto lo coloca a tan solo un gol del líder de goleo individual de la Liga Saudí, el inglés Ivan Toney, jugador del Al-Ahli SFC. La expectativa sobre Quiñones es alta, no solo por su desempeño en la liga, sino también por su aspiración a un lugar en la convocatoria final de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. \Además de la lucha por el liderato de goleo, Quiñones se encuentra a tres goles de distancia de Cristiano Ronaldo, quien, con 23 anotaciones, continúa en la búsqueda del histórico gol mil en su carrera futbolística. El partido entre Damac FC y Al-Qadsiah fue un encuentro disputado y emocionante. Al-Qadsiah tomó la delantera con un gol del uruguayo Nández al minuto 35, pero la alegría duró poco. Solo dos minutos después, el argentino Vada empató el marcador para el Damac FC, estableciendo el 1-1 definitivo. El rendimiento de Julián Quiñones en la Liga Saudí ha sido consistentemente impresionante, marcando un gol por partido, como lo demuestran sus 26 anotaciones en 25 juegos disputados. Su habilidad goleadora lo ha convertido en una figura clave para su equipo y en un referente para la afición. \El encuentro finalizó con un empate a un gol. Las acciones del partido fueron intensas, con ambos equipos buscando la victoria. Los próximos partidos de Al-Qadsiah en la Liga Saudí son cruciales para sus aspiraciones. A continuación, se presentan los encuentros restantes: Al-Qadsiah vs. Al-Shabad el 14 de abril, Al-Riyadh vs. Al-Qadsiah el 28 de abril, Al-Qadsiah vs. Al-Nassr el 2 de mayo, Al-Fayha vs. Al-Qadsiah el 7 de mayo, Al-Qadsiah vs. Al-Hazem el 13 de mayo, y Al-Ittihad vs. Al-Qadsiah el 21 de mayo. Estos enfrentamientos serán determinantes para definir el posicionamiento de Al-Qadsiah en la tabla y para las aspiraciones de Julián Quiñones, tanto a nivel de equipo como individualmente, en su búsqueda por el título de goleo y su lugar en la selección nacional





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