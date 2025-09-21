Julieta Fierro: Un legado de ciencia, divulgación y compromiso

Recordamos a Julieta Fierro, destacada científica y divulgadora, a través de una entrevista que revela su pensamiento, trayectoria y su lucha por la ciencia y la educación.

A tres días de su fallecimiento, ocurrido el pasado 19 de septiembre, se recupera esta conversación como un testimonio de su pensamiento, trayectoria y compromiso con la ciencia y la educación pública. Sus palabras perduran como un legado de una vida dedicada al conocimiento. Nacida en la Ciudad de México el 24 de febrero de 1948, Julieta Fierro formó su camino en la física en la UNAM , complementando su formación con una maestría en astrofísica en la misma institución.

Fue investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias, además de desempeñar múltiples cargos. En esta conversación, Julieta compartió abiertamente sus anhelos de infancia, evocando el deseo de poseer una varita mágica, la fantasía de tener un elefante o ser madre de doce hijos, sueños que, según sus propias palabras, nunca se materializaron. Al hablar de su inclusión en la Academia estadounidense, Fierro reveló la sorpresa que le causó. Recibió un correo amable que le informaba sobre su elección y esperaba su aceptación. Inicialmente dudó, pensando que podría ser un error. Tras confirmar la noticia, envió una carta de aceptación. Compartió con humor la curiosa reacción de uno de sus hijos al ver la carta: la enmarcarían en la pared de la Academia. Fierro, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2004, confesó desconocer los detalles de su postulación. La distinción, la sintió como un reconocimiento inesperado y fabuloso, un galardón que vivía en la duda. \La trayectoria académica de Fierro fue sólida y se centró en investigaciones sobre la materia interestelar y el sistema solar. Sin embargo, su mayor legado reside en la divulgación científica. Publicó y colaboró con museos, universidades, editoriales y medios públicos como Canal 11. Reconocía que la falta de valoración de la ciencia, en parte, se debía a una enseñanza memorística, en lugar de la ciencia que apasiona a los científicos. Relató cómo su incursión en la divulgación científica comenzó casi por casualidad: fue invitada a Canal 11, un medio con poca audiencia en ese momento. Desde entonces, su presencia se expandió por diversos canales y plataformas. Fue directora de la sala de astronomía del Universum, cofundadora de museos de ciencia en México, Puerto Rico y Sudáfrica, y guionista del programa 'Cosmos'. A lo largo de su vida, pudo impartir conferencias en numerosos países y colaborar en iniciativas educativas. Su objetivo era transmitir la ciencia de forma clara y perdurable, que se entendiera a la primera, que no se olvidara, destacando la obviedad que se revela al comprenderla. Abogaba por una enseñanza inspiradora, basada en la experimentación y el descubrimiento personal de las maravillas de la naturaleza y su estudio. \La entrevista también incluyó un análisis crítico de la entonces reciente Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la sustitución del Conacyt por el Conahyt, ahora Secihti. Fierro lamentó la ausencia de medidas concretas para apoyar a las mujeres en la investigación científica, como becas más extensas que permitieran conciliar la maternidad con la investigación, guarderías en los centros de trabajo y apoyo para el servicio doméstico. Cuestionó la exclusión de la comunidad científica de las decisiones del organismo, reivindicando la importancia de las ciencias básicas como fundamento de la ciencia aplicada. Subrayó que la política científica en México debería considerar los documentos ya elaborados por la comunidad académica, proponiendo una mayor vinculación entre ciencia e industria para compartir los costos de la investigación. A lo largo de su vida, Julieta Fierro defendió activamente la inclusión de las mujeres en la ciencia, reflexionando sobre la equidad de género





