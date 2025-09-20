Julieta Fierro: Un Legado de Ciencia, Humor y Humanidad

Un emotivo homenaje a Julieta Fierro, destacada divulgadora científica, recordando su genialidad, su pasión por la enseñanza y su entrañable amistad, revelando detalles personales y el impacto de su legado en la ciencia y la cultura.

Hace unos años, durante un vuelo a la Feria del Libro de Aguascalientes, mi esposa y yo entablamos conversación con una señora en el avión. Nos preguntó sobre los libros que estábamos leyendo, y así transcurrió el vuelo en amena plática. Al aterrizar, mi esposa me reveló: ¡Es Julieta Fierro ! Resultó que ella también se dirigía a la feria, por lo que compartimos transporte y, posteriormente, una cena. Desde ese encuentro, nació una entrañable amistad que se convirtió en una relación editorial.

Cada encuentro con Julieta era una experiencia asombrosa, tanto por su sabiduría y conocimiento, como por su habilidad para reír y hacer reír. Parecía que la mejor forma de demostrar ser una de las mentes científicas más destacadas era no tomarse demasiado en serio, recordando que el conocimiento genuino es, ante todo, desenfadado y lúdico, encarnando la máxima de Nietzsche: “Madurar es recuperar la seriedad con la que se jugaba cuando se era niño”.\En la misma feria, asistí a una de sus conferencias que parecían un espectáculo de stand-up sobre los misterios del universo. Julieta colocaba antenas de extraterrestres al público mientras explicaba de manera didáctica teorías sobre viajes espaciales y la velocidad de la luz. Al igual que a miles de personas, la pasión divulgativa de Julieta me permitió comprender algunos fenómenos del universo. Ganadora de numerosos premios y reconocimientos, incluyendo el nombramiento como miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias en 2023, su legado perdura en un mural en Iztapalapa y en la librería del FCE que lleva su nombre. Con frecuencia bromeaba sobre la necesidad de ir al supermercado a las siete de la mañana, como una verdadera estrella de rock de la astronomía, para pasar desapercibida. Incluso una luciérnaga fue bautizada en su honor, Pyropyga julietafierroae. A pesar de sus logros, siempre mantuvo una actitud humilde y agradecida, y quienes realmente debíamos estar agradecidos éramos nosotros, por tener la oportunidad de trabajar con ella y compartir su mente y vitalidad contagiosa.\Al visitarla en su departamento de Copilco, recuerdo la regla de llevarse un chocolate Ferrero Rocher. En una de nuestras últimas reuniones, me mostró fotos de un evento en el Museo de Antropología de Xalapa, relacionado con un libro sobre astronomía mesoamericana en preparación. Consiguió que el director del museo se disfrazara de águila y uno de sus colaboradores de tuna. Me regaló una serpiente de dos cabezas de plástico y me mostró fascinada códices prehispánicos que representaban enemas. Tenía un látigo de juguete que, aunque intentaras hacerlo sonar, no producía chasquido alguno. Al despedirme, insistió en acompañarme hasta el andén del metro Copilco, como una madre llevando a su hijo a la escuela. La vi por última vez el día antes de su partida. Aunque se sentía indispuesta y había sufrido desmayos, confiaba en recuperarse. A pesar de su falta de energía, sus palabras fueron siempre de cariño y gratitud. La noticia de su partida causó enorme tristeza y conmoción, pues Julieta, como la luciérnaga que lleva su nombre, iluminó el camino de miles de personas





